Колишня кандидатка на посаду президента Франції Марін Ле Пен заявила, що перемога України у війні проти російського агресора призведе до "Третьої світової війни". Водночас вона також вважає, що перемога Росії буде "катастрофою".

Про це вона заявила в інтерв’ю El Pais.

Протягом багатьох років Марін Ле Пен була французькою політикинею, найбільш тісно пов’язаним з Росією та її президентом Володимиром Путіним.

Її партія отримала 9 мільйонів євро позики від російського банку у 2014 році, і вона заявила, що поділяє глобальне бачення Путіна.

Водночас коли 24 лютого 2022 року РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, Ле Пен дистанціювалася і тепер стверджує, що “вірить у суверенітет націй” і якщо Україна хоче стати членом НАТО “це їхня воля” ніхто не повинен цьому перешкоджати.

За її словами, якщо “така нація як Росія” нападає на іншу націю і загрожує її суверенітету, неможливо бути віддаленим від подій, а потрібно зайняти чітку позицію.

На думку Ле Пен, інші країни можуть допомагати Україні озброєнням, але виключено оборонним, а не наступальним.

Щодо санкцій проти РФ, то Ле Пен підтримує їх, але виключно ті, які не стосуються енергетики. Вона додала, що задля припинення війни Росія та Україна повинні сісти за стіл перемовин.

“Якщо Росія виграє війну, це буде катастрофою, тому що всі країни з територіальним конфліктом будуть думати, що вони можуть вирішити його зброєю. Якщо Україна переможе, це буде означати, що НАТО вступило у війну, тому що я переконана, що Україна без сили НАТО не може військово перемогти Росію. А це означає, що Третя світова війна розв’язана”,- сказала вона.

Ле Пен додала, що якщо Захід продовжить “потихеньку” передавати Україні озброєння, як це відбувається зараз, “то нас чекає нова Столітня війна, яка, враховуючи людські втрати, є жахливою драмою”.

На прохання уточнити, як вона пропонує припинити російсько-українську війну, Ле Пен сказала, що “не збирається давати мирний план прямо зараз”.