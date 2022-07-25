російсько-українська війна

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Ексканцлер ФРН Герхард Шредер проводить “відпустку” у Москві

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер знову прибув до Москви, за його словами, "на кілька днів, для відпочинку". У травні Шредер вирішив відмовитися від своєї посади в державній корпорації "Роснефть", а також заявив, що не прийме пропозицію увійти до ради директорів енергетичної компанії "Газпром".

Вівторок, 26 липня 2022, 00:09
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Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

“Я тут кілька днів на відпочинку. Москва — чудове місто”, – пояснив він у понеділок, 25 липня, кореспонденту німецького телеканалу n-tv Дірку Еммеріху.

На зауваження з приводу того, що неподалік знаходиться штаб-квартира російської нафтової компанії “Роснефть”, Шредер здивовано удав, що не помітив будівлю.

Однопартієць Шредера та міністр праці та соціальних справ Хубертус Хайль вкотре відмежувався від колишнього лідера Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), та зазначив, що вже давно не розуміє такої поведінки. За його словами, дії Шредера не мають відношення ні до політики уряду ФРН, ні до партії соціал-демократів.

Герхард Шредер, який очолював уряд ФРН з 1998 по 2005 роки, протягом багатьох років критикувався за свою роботу в російських державних компаніях і дружбу з президентом РФ Володимиром Путіним. На тлі  агресивної війни, розв’язаної РФ в Україні, тиск на нього посилився. Щоправда, першого дня війни колишній глава уряду ФРН засудив вторгнення РФ в Україну.

Проте Шредер зазначив, що хоче зберегти контакт із Путіним, навіть попри російське вторгнення в Україну. Згідно з інформацією видання, Шредер заявив, що не вірить у вирішення ситуації в Україні за допомогою зброї й дивується з приводу постачання до цієї країни озброєнь.

Наприкінці травня Шредера як колишнього канцлера позбавили в Німеччині низки привілеїв. Наприклад, бюджетний комітет Бундестагу ухвалив рішення про закриття його офісу, на витрати з персоналу якого лише у 2021 році з державної скарбниці пішло понад 400 000 євро. Однак 78-річний політик, як і раніше, має право на особисту охорону та пенсію.

У СДПН нині ведеться розгляд щодо  можливого виключення Шредера з партії. Винесення рішення щодо цього питання очікується протягом найближчих трьох тижнів.

Теги: Шредер, Німеччина, проросійські політики, ФРН

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