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Ексканцлерка ФРН Меркель «не шкодує» про свою енергетичну політику з РФ

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила 13 жовтня, що не шкодує про курс, який уряд обрав у своїй енергетичній політиці та РФ під час її перебування при владі, що, на думку критиків, зробило найбільшу економіку Європи занадто залежною від російського газу.

П’ятниця, 14 жовтня 2022, 01:15
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Про це пише Reuters.

Німеччина та інші європейські країни намагаються позбавитись залежності від російської нафти та газу після того, як російський президент Путін повномасштабно вдерся в Україну у лютому.

Минулого року 55% ​​німецького імпорту газу надходило з РФ, зокрема й в результаті прагнення Меркель до торговельних зв’язків з РФ та підтримки суперечливого газопроводу “Північний потік-2” навіть після того, як Москва анексувала Крим у 2014 році.

“Ви завжди дієте в той час, в якому опинилися”, – сказала вона журналістам у Лісабоні, відповідаючи на питання про підхід її уряду до РФ.

Меркель, яка пішла з політики минулого року після 16 років канцлерства, зазначила, що вона ніколи не вірила в поняття “Wandel durch Handel” (переміна через торгівлю).

“У цьому відношенні я зовсім не шкодую про прийняті рішення, скоріше, я вважаю, що це було правильно з точки зору того часу”, — заявила вона, додавши, що дешевий російський газ дозволив Німеччині просунутися вперед із поступовою відмовою від атомної та вугільної промисловості.

Однак, зазначили у виданні, Німеччина зараз відклала виконання цих планів, оскільки намагається замінити постачання газу з РФ.

Інфляція в Німеччині, здебільшого викликана стрімким зростанням цін на енергоносії, становить 10,9%, і уряд зобов’язався витратити мільярди євро, щоб допомогти домогосподарствам і підприємствам оплачувати зростаючі рахунки за електроенергію.

“Це жорстоке вторгнення Росії зараз принесло зміни. Це поворотний момент”, – наголосила Меркель, маючи на увазі енергетичну політику Німеччини.

За її словами, це завдання для нового уряду Німеччини на чолі з соціал-демократом Олафом Шольцем.

22 липня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що РФ не є надійним постачальником газу.

Вже 2 серпня російська компанія “Газпром” оголосила про повне зупинення постачання газу трубопроводом “Північний потік” буцімто через виявлену несправність у єдиній компресорній станції “Портова”, що працює. Зазначається, що під час регламентних робіт виявили витік масла по роз’ємах клемних з’єднань кабельних ліній. До цього президент РФ Володимир Путін підписав указ про розрахунки за газ у рублях. В іншому разі він погрожував припинити постачання. Уряди Великої Британії, Німеччини та Франції зеагували на таку вимогу російського диктатора відмовою.

12 жовтня міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що він переконаний, що спроба Путіна дестабілізувати економічний порядок у Європі зазнає поразки, “так само як він зазнає поразки на полі бою в Україні”.

Теги: газова подітика Німеччини, ексканцлерка, залежність від газу, Меркель, ФРН

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