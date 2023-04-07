Національна поліція повідомила про підозру колишньому керівнику держпідприємства на Черкащині, яке належить до сфери управління Державного агентства резерву України. Підозрюваний продав понад 11,7 тис. тонн першокласного зерна як неліквідне. Відповідно його вартість зменшилася у десятки разів, що завдало збитків державі на суму понад 73 млн гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції України.

Як встановили правоохоронці, посадові особи державних структур Держрезерву розробили злочинну схему з розтрати пшениці з державного матеріального резерву.

Аби провернути оборудку, перед проведенням аукціону з продажу зерна посадові особи ініціювали проведення його дослідження. Відповідно до сфальсифікованих висновків якісні культури не відповідали вимогам ДСТУ та навіть не могли використовуватися для корму свійських тварин та птиці.

Завдяки таким “дослідженню” протягом квітня-липня 2021 року понад 11,7 тис. тонн якісної пшениці було реалізовано за ціною 350 грн за одну тонну, попри те, що ринкова вартість зерна була 6500 гривень.

Опісля члени організованої злочинної групи частину проданих на аукціоні зернових, використовуючи фальсифіковані документи, вивезли вантажівками з території державного підприємства до зернових терміналів Миколаївської та Херсонської областей та експортували за кордон.

За результатами досудового розслідування правоохоронці встановили, що розмір завданих збитків внаслідок необґрунтованої реалізації державним підприємством зерна державного матеріального резерву становить понад 73 млн грн.

Також під час процесуальних заходів на елеваторах поліцейські виявили 500 тонн “неліквідної” пшениці та передали її в комерційне управління АРМА.

На підставі отриманих доказів колишньому директору державного підприємства повідомили підозри за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора продовжуються подальші заходи зі збору доказової бази стосовно інших фігурантів для притягнення їх до відповідальності.

За скоєне підозрюваному може загрожувати позбавлення волі на строк від семи до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.