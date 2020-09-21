Гіганти світового автопрому Mercedes-Benz, Audi, Bentley, Ferrari, Tesla та інші виробляють авто ексклюзивної збірки, підвищеного комфорту і ціни, але найчастіше їх новинки недоступні простим смертним. Однак, в AutoMaximum можна не тільки вибрати люкс автомобіль, але і оформити його в лізинг.

1 жовтня в Києві на Володимира Брожко, 21 відкриється другий в столиці (і третій в Україні) салон AutoMaximum. Це означає більш широку базу унікальних автомобілів і ще один комфортний салон для їх покупки.

У AutoMaximum авто доставлять за добу

Не кожен може дозволити собі стильний McLaren або Rolls-Royce навіть в розстрочку, не кажучи вже про власні параметри збірки. Але ось з’являється новий салон, в якому, виявляється, можливо все.

“Ми на ринку вже 10 років. Для українського дилера, який не є дочірньою компанією якого-небудь крутого бренду, це велике досягнення і солідний термін. Нами накопичено величезний досвід роботи, створили унікальні фінансові пропозиції, а головне, розширили базу автомобілів, які є в кожному салоні. Якщо клієнт хоче придбати автомобіль з іншого нашого салону, ми цінуємо кожну хвилину його часу і надаємо бажану модель за 24 години”, – з гордістю розповідає про своє дітище засновник і власник мережі AutoMaximum Максим Сімперович.

Фінансова фішка AutoMaximum

Для непосвячених, лізинг – одна зі складних для клієнта форм викупу авто, але завдяки досвіду і високої кваліфікації експертів AutoMaximum, вже багато хто скористався цією пропозицією.

При укладанні лізингу клієнти AutoMaximum складають власний графік платежів, оформляють страхування, використовують програму трейд-ін (обмін машини клієнта на інший автомобіль з доплатою).

“Всі переговори по угоді проходять в комфортних умовах, в конференц-залі салону, де можна без поспіху уточнити деталі договору, вибрати кращу стратегію платежів, розібрати кожен нюанс комплектації, про яку мріє клієнт. Причому вся інформація, отримана нашими експертами від клієнтів – суворо конфіденційна,” – особливо підкреслив власник AutoMaximum.

У новому салоні AutoMaximum, який, нагадаємо, відкриється вже 1 жовтня в Києві на вул. Володимира Брожко, 21, можна знайти автомобіль класу люкс, про який ви завжди мріяли, оформити лізинг і насолоджуватися новим авто.