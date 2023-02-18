Екскомандувач військ США в Європі генерал Бен Годжес вважає, що завдяки ракетам далекого радіуса дії Україна зможе звільнити Крим до кінця літа 2023 року.

Про це він сказав у коментарі “Укрінформу”.

“Ми збираємося зробити все можливе, щоб Україна перемогла цього року. Цілком можливо принаймні те, що Україна звільнить Крим до кінця літа”, — сказав Бен Годжес.

Втім, як наголосив екскомандувач військ США зазначив, звільнення Криму в такі терміни можливе лише за умови, якщо партнери нададуть необхідну зброю. Передусім йдеться про високоточне озброєння великого радіуса дії.

Бійці Збройних сил України повинні мати можливість завдавати ударів на 150-300 кілометрів, і щоби ракета влучила у ціль. Так, російський Чорноморський флот буде змушений залишити півострів, вважає генерал.

Крім того, Годжес назвав Крим “вирішальним місцем”, а Донбас — “важливим”. Також, на його думку, Україна не буде в безпеці, доки РФ контролює півострів. Україна не зможе використовувати порт Маріуполя. І навіть в Одесі стоять 140 суден, які чекають на можливість вийти з порту.

“Ми маємо допомогти Україні повернути Крим. Цього року. Ми хочемо, щоб це сталося, і маємо дати все необхідне”, — наголосив Годжес.

Тим, що змінить правила гри, він назвав не специфічну зброю, наприклад танки або літаки, а ухвалення партнерами рішення, що Україна має перемогти.