Про це він сказав у коментарі “Укрінформу”.
“Ми збираємося зробити все можливе, щоб Україна перемогла цього року. Цілком можливо принаймні те, що Україна звільнить Крим до кінця літа”, — сказав Бен Годжес.
Втім, як наголосив екскомандувач військ США зазначив, звільнення Криму в такі терміни можливе лише за умови, якщо партнери нададуть необхідну зброю. Передусім йдеться про високоточне озброєння великого радіуса дії.
Бійці Збройних сил України повинні мати можливість завдавати ударів на 150-300 кілометрів, і щоби ракета влучила у ціль. Так, російський Чорноморський флот буде змушений залишити півострів, вважає генерал.
Крім того, Годжес назвав Крим “вирішальним місцем”, а Донбас — “важливим”. Також, на його думку, Україна не буде в безпеці, доки РФ контролює півострів. Україна не зможе використовувати порт Маріуполя. І навіть в Одесі стоять 140 суден, які чекають на можливість вийти з порту.
“Ми маємо допомогти Україні повернути Крим. Цього року. Ми хочемо, щоб це сталося, і маємо дати все необхідне”, — наголосив Годжес.
Тим, що змінить правила гри, він назвав не специфічну зброю, наприклад танки або літаки, а ухвалення партнерами рішення, що Україна має перемогти.
- У Кремлі усвідомлюють неминучість звільнення тимчасово окупованого Криму від російських військ.
- Держсекретар Ентоні Блінкен під час приватної розмови з експертами висловив вагання щодо можливого наступу України на півострів. Спроба України повернути Крим була б червоною лінією для Володимира Путіна, яка могла б призвести до ширшої відповіді Росії.
- Російська Федерація незаконно утримує у тимчасово окупованому Криму 181 політв’язня, 116 з них – кримські татари.
- Згідно з заявою Олексія Резнікова, Україна очікує можливого великого наступу Росії цього місяця. Але Київ має резерви, щоб стримати сили Москви, навіть незважаючи на те, що останні західні військові постачання на той час ще не встигнуть надійти.