Колишній командир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що міжнародні організації на кшталт Організації Об'єднаних Націй заплющують очі на злочини російських військових в Україні.

Про це він заявив в етері 24 каналу.

Він зазначив, що поки українська армія воює, “весь світ вдає, що не помічає створений росіянами концтабір у самому центрі Європи, де вони знущаються і вбивають людей, а потім ще й хвалиться цим”. У такий спосіб, він прокоментував нещодавно злиті росіянами фото полонених захисників полку “Азов”.

За словами Жоріна, міжнародні організації, зокрема й ООН, лише вдають, що намагаються допомогти, а насправді заплющують очі на злочини російських військових.

Водночас ті, хто дійсно вважає себе друзями України, мають зрозуміти, що Росія — це країна-терорист, і її потрібно негайно ізолювати від цивілізованого суспільства.