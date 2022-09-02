Про це він заявив в етері 24 каналу.
Він зазначив, що поки українська армія воює, “весь світ вдає, що не помічає створений росіянами концтабір у самому центрі Європи, де вони знущаються і вбивають людей, а потім ще й хвалиться цим”. У такий спосіб, він прокоментував нещодавно злиті росіянами фото полонених захисників полку “Азов”.
За словами Жоріна, міжнародні організації, зокрема й ООН, лише вдають, що намагаються допомогти, а насправді заплющують очі на злочини російських військових.
Водночас ті, хто дійсно вважає себе друзями України, мають зрозуміти, що Росія — це країна-терорист, і її потрібно негайно ізолювати від цивілізованого суспільства.
- 27 серпня, минуло 100 днів з моменту перебування українських захисників “Азовсталі” в російському полоні.
- До України вдалося повернути тіла понад 540 загиблих військових Збройних сил України. Зокрема, 428 тіл доставили з Маріуполя, з них понад 300 — захисники “Азовсталі”.
- Доки росіяни звинувачують США у нібито “безпідставних заявах” проти РФ, намагаючись провести злочинний “суд” над українськими захисниками у Маріуполі, їм бракує “зізнань” від самих військових.