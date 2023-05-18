Екскомандир російської ПВК "Вагнер" Андрій Медведєв заявив, що хоче повернутися до РФ попри можливий ризик для його життя. У січні він просив у Норвегії притулок, де і перебував майже пів року.

Джерело: Reuters.

26-річний бойовик заявив, що відчував себе “якимось хлопчиком у великій грі”, частиною якої він більше не хоче бути.

“Нещодавно я вирішив, що готовий повернутися до Російської Федерації. Я звернувся до російського посольства в Осло за допомогою, щоб мені допомогли повернутися”, – сказав Медведєв.

За його словами, він ухвалив це рішення самостійно. Чоловік казав, що сподівався знайти у Норвегії мир і спокій, залишивши “всю політику, війну, армію позаду”, але “якось не вийшло”.

Сьогодні він планує подати відповідні документи для повернення у Росію.

“Подивимося, що буде в Росії. Якщо мене вб’ють – добре. Не вб’ють – дуже дякую. Якщо житиму – ще більше дякую”, – додав він.

Довідка. Андрій Медведєв був командиром підрозділу, до якого входив найманець Євгеній Нужин. Його страту кувалдою поширили через відео у листопаді 2022 року. У січні екскомандир втік з Росії через кордон з Норвегією. за його словами, він біг під звуки пострілів російських прикордонників через ліс і замерзлу річку.

Чоловік казав, що шукає притулку в Норвегії, оскільки боїться за своє життя. Також він став свідком вбивств і жорстокого поводження з російськими полоненими, завербованими “вагнерівцями” для участі в бойових діях в Україні.

У квітні 26-річний росіянин був засуджений за участь у бійці в барі в Осло і носіння пневматичної зброї. Він чинив опір при затриманні і плювався, коли на нього одягали наручники, але заперечував, що бив поліцейських.