За словами пов’язаного з Кремлем мілблогера, Трошев, відомим під псевдо Сєдой, вербує колишніх бойовиків Вагнера з різних країн, якій разом із ним покинули ПВК після повстання Пригожина. Вони приєдналися до пов’язаних з міністерством оборони приватних військових компаній “Редут” і “Добровольчий корпус”, також почали передислокацію в район Бахмута в Україні.