"Міноборони Росії найняло деяких колишніх співробітників групи Вагнера для афілійованих з Міноборони приватних військових компаній, які воюють в Україні, тоді як переговори між, як повідомляється, керівництвом Вагнера та російською національною гвардією (Росгвардією) нібито зайшли в глухий кут через розбіжності щодо незалежності та згуртованості Вагнера", - йдеться у звіті.