За словами пов’язаного з Кремлем мілблогера, Трошев, відомим під псевдо Сєдой, вербує колишніх бойовиків Вагнера з різних країн, якій разом із ним покинули ПВК після повстання Пригожина. Вони приєдналися до пов’язаних з міністерством оборони приватних військових компаній “Редут” і “Добровольчий корпус”, також почали передислокацію в район Бахмута в Україні.
Екскомандир вагнерівців Трошев очолює нову ПВК РФ в Україні, а Росгвардія бореться за контроль над групою, – ISW
"Міноборони Росії найняло деяких колишніх співробітників групи Вагнера для афілійованих з Міноборони приватних військових компаній, які воюють в Україні, тоді як переговори між, як повідомляється, керівництвом Вагнера та російською національною гвардією (Росгвардією) нібито зайшли в глухий кут через розбіжності щодо незалежності та згуртованості Вагнера", - йдеться у звіті.