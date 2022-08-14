Володимиру Демченко, який був мером Куп’янська з 2010 по 2015 рік, оголошено про підозру. Ексчиновник добровільно перейшов на бік окупантів.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора України.

За даними слідства, колишній мер міста у Харківській області погодився на пропозицію представників країни-агресора. Він обійняв посаду так званого голови Петропавлівської об’єднаної територіальної громади, котру сформувала так звана “окупаційна влада”.

Раніше Володимир Демченко очолював Куп’янську міську організацію “Партії регіонів”. Також він протистояв Євромайдану.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури громадянину заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Куп’янськ перебуває під тимчасовою окупацією з 27 лютого. Чинний мер Геннадій Мацегора від партії “ОПЗЖ” почав співпрацювати з окупантами, заявивши, що у такий спосіб хотів уникнути жертв. У лютому Харківська обласна прокуратура повідомила йому про підозру у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України та у державній зраді.

На початку червня колаборант підписав протокол засідання про створення окупаційної адміністрації. Утім у липні його заарештували російські окупанти.