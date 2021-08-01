Відповідний допис він опублікував у Facebook.

Милованов розповів, що приїхав до США. За його словами, він намагається приїздити до країни кожного місяця, хоча як власник ґринкард має знаходитися в США більшу частину року.

“Я постійно порушую цю вимогу останні 7 років, але намагаюсь бувати в США кожного місяця. Тоді прикордонники не чіпляються”, — розповів він.

Маршрут посадовця пролягав з Києві до Піттсбургу, штат Пенсильванія, через Франкфурт, Німеччина і Чикаго, штат Іллінойс.

В Чикаго Милованову, який має синець під оком після нещодавньої бійки з екссекретарем РНБО Олексієм Данилюком, довелося проходити перевірку з боку працівників прикордонно-митної служби США.

Під час контролю Милованов заявив їм, що викладанням в університеті Піттсбургу сьогодні є основним його видом діяльності.

“Система ідентифікувала моє обличчя (facial recognition), попри синець і запливле око. І відправила до офіцерів митниці та кордону. Офіцери почали розпитувати мене про мою діяльність в Україні. Я сказав, що був міністром, але маю повну позицію професора в Піттсбургу, плачу податки тут, маю тут пенсійні заощадження тощо. Тобто США з точки зору їхніх законів є для мене домом. Так, я є радником офісу, викладаю в Київській Школі Економіки, та маю кілька посад в Україні, але це все вторинне у порівнянні з викладанням в Піттсбургу. Вони запитали як я викладав минулого року. Я сказав онлайн. І все. Мої аргументи прийняли”, — розповів він.

В коментарях ексміністрові дорікнули через його заяву про те, що його викладацька та політична діяльність в Україні є менш важливою. Але він заявив, що сказав так прикордонно-митній службі США, щоб у нього не забрали ґринкард.

Зауважимо, на сайтах уряду, Київської школи економіки та проєктів як VoxUkraine, до яких Милованов дотичний, зазначено, що він “довгий час викладав в європейських і американських вищих навчальних закладах, включаючи Боннський університет, Університет Пенсільванії, Пенсільванський університет та Університет Піттсбурга“.

На сайті Університету Піттсбурга він позначений як чинний асоційований професор (доцент), працює там з 2015 року. За 2021 рік він задекларував 1,16 млн гривень як зарплату працівника університету.

Університет Піттсбурга був позначений ним як основне місце роботи. Однак так само Милованов позначав і міжнародну ГО “Київський економічний інститут”. і Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

У 2021 році Милованов декларував зарплату від Університету Піттсбурга двічі. Всі рази — як “заробітну плату отриману за сумісництвом”. Йдеться про суми в майже 174 тисячі гривень, та 548 тисяч гривень.

Милованов майже не висвітлює свою діяльність в Університеті Піттсбурга, тож на його сторінці в соцмережі немає підтверджень або спростувань того, що він дійсно продовжував роботу викладачем дистанційно впродовж 2020 року. Утім про повернення до викладання в Піттсбургу ексміністр повідомив днями в Facebook.

Нагадаємо, крім цього Милованов залишається президентом КШЕ. В листопаді минулого року Милованова призначили позаштатним радником керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. З квітня Милованов є також виконувачем обов’язків гендиректора ДП “Національний фонд інвестицій України”. Крім цього, в червні 2021 року Милованова було обрано новим головою наглядової ради “Укроборонпрому”.

Одночасно він очолює конкурсну комісію з відбору керівника Бюро економічної безпеки. Цей новостворюваний орган має стати єдиним органом державної влади, відповідальним за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції.

#Букви звертаються до посольство США в Україні, аби з’ясувати, які можуть бути наслідки для Милованова через те, що він збрехав представникам прикордонно-митної служби США.