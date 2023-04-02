Згідно з попередніми підрахунками, 2 квітня колишній міністр економіки Чорногорії Яков Мілатович отримав більш ніж половину голосів у другому турі президентських виборів, обійшовши нинішнього президента Міло Джукановича.

Про це інформує Reuters.

37-річний Мілатович, який здобув освіту на Заході, заступник голови руху “Європа зараз”, обіцяв приборкати хабарництво, покращити рівень життя та зміцнити зв’язки з Європейським Союзом і колишньою югославською республікою Сербією.

61-річний Джуканович, колишній комуніст, домінував у Чорногорії як президент чи прем’єр-міністр протягом 33 років з початку розпаду нині неіснуючої федеративної Югославії.

Мілатович набрав 60,1% проти 39,9% Джукановича, повідомив Центр моніторингу та досліджень (CEMI). Згідно з даними Центру демократичних перетворень (CDT) також лідирує за Мілатовича з 56,9%.

Явка виборців склала близько 70%, повідомляє CEMI.

Очікується, що державна виборча комісія оголосить офіційні результати найближчими днями після завершення процедури розгляду скарг.

Джуканович привів Чорногорію до незалежності від державного союзу з набагато більшою Сербією у 2006 році та до членства в НАТО у 2017 році. Країна також є кандидатом на вступ до Європейського Союзу.

Опоненти звинувачують його Демократичну партію соціалістів (ДПС) у корупції та зв’язках з організованою злочинністю.

Голосування відбулося після року політичної нестабільності, два уряди були повалені вотумами недовіри. Він також ознаменувався суперечкою між законодавцями та Джукановичем через його відмову призначити нового прем’єр-міністра.

16 березня Джуканович розпустив парламент і призначив позачергові вибори на 11 червня. Хоча президентська посада в Чорногорії є здебільшого церемоніальною, перемога на президентських виборах підвищить шанси партії переможця в червні.

Чорногорія, яка в основному покладається на доходи від туризму вздовж свого мальовничого узбережжя, має спадщину гострих розбіжностей між тими, хто вважає себе чорногорцями, і тими, хто вважає себе сербами і виступає проти незалежності країни.

Країна приєдналася до НАТО після спроби державного перевороту в 2016 році, в якій уряд Джукановича звинуватив російських агентів і сербських націоналістів.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну минулого року Чорногорія приєдналася до санкцій ЄС проти Москви та вислала низку російських дипломатів. Кремль вніс Чорногорію до списку недружніх держав.