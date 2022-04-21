Про це він повідомив у Facebook.

У коментарях до допису з’явилася дискусія. Більшість наполягала на контролі витрачання коштів з боку іноземців, аргументуючи це тим, що “все вкрадуть”, якщо цим опікуватиметься український уряд. За словами Милованова, таке твердження є проявом меншовартості.

Замість “нехай вирішують і контролюють іноземці, бо все крадуть” правильно казати “потрібна прозорість, ефективність і системність роботи українського уряду, щоб гроші використали з максимальною вигодою для України, і ми це забезпечимо”, — заявив ексміністр.

Він також додав, що віра в “чудових іноземців” не виправдана. Милованов узяв до прикладу Німеччину та зауважив, якщо грошима розпоряджатимуться німці — не буде результату.

“В чому меншовартість коментаторів, які вимагають, щоб іноземні уряди, а не Україна розпоряджалась грошами? В тому, що вони не сприймають Україну за суверенну державу, готові, щоб майбутнє України визначали іноземні уряди, а не український. Замість того, щоб пропонувати як побудувати ефективну систему розподілу і контролю грошей в Україні, звертаються до іноземних урядів з проханням контролювати або підміняти собою український уряд”, — констатував Милованов.

Водночас перекладач, письменник та блогер Остап Українець прокоментувавши допис ексміністра наголосив, що не довіряти десятки мільярдів доларів людям, котрі під час війни дозволили звільняти іноземців з наглядових рад — це здоровий глузд.