Джерело: BBC

Гіперзвукова зброя, тобто та, що рухається у декілька разів швидше за звук, – один із трендів у військовій сфері. Це руйнівний вид озброєння, над яким працюють найбільші країни. Росія використовувала таку зброю проти України.

На найвідомішому авіасалоні Ле-Бурже гіперзвукові апарати – у центрі уваги. Серед їх розробників опинився тандем українського ексміністра фінансів і колишнього секретаря РНБО Олександра Данилюка та російського бізнесмена Михайла Кокоріча.

Данилюк і Кокоріч працюють спільно у межах своєї швейцарської аерокосмічної компанії Destinus. Йдеться про гіперзвукові ударні безпілотники і розробку гіперзвукового літака.

48-річний Данилюк довгий час обіймав різні посади в українському уряді. Остання помітна новина в ЗМІ про нього була в липні 2022 року. Вона була про одруження ексчиновника з дизайнеркою Лілією Літковською.

Цьогоріч на французькому авіасалоні Ле-Бурже Олександр Данилюк повідомив BBC, що торік відслужив в ЗСУ і демобілізувався “після травми в армії”. Потім шукав різні варіанти, як допомогти “обороноздатності України”.

“У мене було декілька варіантів. І зокрема один – знайти партнера, що дозволяло б нам разом постачати в Україну те, що їй необхідно”.

Партнером експосадовця виявився російський бізнесмен Михайло Кокоріч.

Михайло Кокоріч на початку 2000-х став одним із найуспішніших і наймолодших російських бізнесменів у сфері ритейлу. Він створив мережу мегамаркетів електроніки “Техносила”. В 2017 цей бізнес збанкрутував, але ще за 5 років до того Кокоріч продав компанію і виїхав із РФ.

За його словами, він залишив батьківщину після розгрому мітингів російської опозиції на Болотній площі в Москві.

Кокоріч і зараз не приховує свого негативного ставлення до Володимира Путіна і виступає проти розв’язаної ним війни в Україні.

Після від’їзду з РФ Кокоріч 10 років жив у США. Космосом колишній ритейлер цікавився давно. Ще перебуваючи в Росії, він у 2011 році заснував Dauria Aerospace – “першу російську приватну космічну компанію”. Вона співпрацювала з Роскосмосом і займалась мікросупутниками.

Роботу в космічній сфері росіянин продовжив і після переїзду до США. Тут він в 2017 році заснував Momentus Space. Компанія мала зайнятись космічною логістикою, створити спеціальний “буксир” і надавати його для транспортування вантажів на навколоземні орбіти. Однак Momentus Space так і не запустив свої “буксири”.

Згодом Кокорич переїхав до Швейцарії, де відкрив Destinus – стартап з розробки гіперзвукових літаків і безпілотників. Завдання амбіційне – поєднати технології бойових ракет і пасажирського авіатранспорту.

На Ле-Бурже Кокоріч і Данилюк, який представляється “керівником авіаційного напрямку” швейцарської компанії, продемонстрували декілька прототипів гіперзвукових БпЛА.

За ідеєю, вони матимуть водневий двигун, як в ракети, і будуть летіти із гіперзвуковою швидкістю (5-6 Махів) у верхніх шарах атмосфери, де опір повітря менший.

Михайло Кокоріч розповів, що зараз Destinus відпрацьовує технологію розгінного турбореактивного двигуна, завдання якого – вивести апарат на високу надзвукову швидкість, на якій він зможе запустити прямоточний двигун. Після цього апарат зможе розігнатися до гіперзвукових швидкостей.

За його словами, випробування першого готового прототипу заплановані на наступний рік. Літак матиме турбореактивний двигун на рідкому водні. Саме цей зразок не буде перевозити багажі чи пасажирів, але він може перетвориться на важкий ударний безпілотник. Тобто матиме військове призначення.

“Так, у нас майже усі продукти, які ми виготовляємо, мають подвійне призначення”, – пояснив Кокоріч.

Однак основна мета – створити пасажирський гіперзвуковий лайнер. Тривалість польоту на ньому, наприклад, від Парижа до Нью-Йорка, має бути 1,5 години.

Розробник вказує, що його компанія має перших клієнтів і залучила 50 млн доларів. Також керівник Destinus наголосив, що в його стартапі працюють громадяни різних країн, зокрема українці і росіяни. Останніх, за словами Кокоріча, близько 10%.

Олександр Данилюк заявив в інтерв’ю BBC, що продемонстровані новітні розробки гіперзвукових дронів “вже допомагають Україні”. Щоправда, вдаватись у подробиці він відмовився.

Щодо того, як фінансист став дотичним до авіаційної сфери, Данилюк пояснює, що це його “захоплення з дитинства”, оскільки він зростав в Києві біля літакобудівного заводу “Антонов”.

Щодо його співпраці з громадянином РФ у розпал російсько-української війни, Данилюк запевнив, що його мотивація чітка, а роботу компанії російського бізнесмена “спрямовано на допомогу Україні”.

“Розробляємо важливі продукти для нашої армії. Це для мене ключове. І тут не має значення паспорт”.