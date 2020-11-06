Колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що засоби масової інформації потрібно цензурувати. Систему їх роботи, на його думку, потрібно докорінно змінити.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

Милованов впевнений, що у демократичній Україні необхідно заборонити засобам масової інформації говорити на теми, які пов’язані з інтересами їх власників.

Ексміністр пояснив, що потрібно внести такі зміни, як у банківській системі. Милованов впевнений, що у часи коронавірусної кризи банки не збанкрутували, оскільки їм заборонили видавати позики компаніям, які пов’язані із власниками. Така ж ситуація і у ЗМІ, на думку Милованова.

“Поки ідуть цікаві і якісні матеріали, канал набирає аудиторію і будує довіру до себе. Коли канал випускає маніпуляцію, аудиторія, яка звикла довіряти каналу, може бути неспроможною швидко зрозуміти маніпуляцію. Якщо аудиторія буде попереджена про маніпуляцію, або канал не буде мати права говорити на теми пов’язані з інтересами власників, то людей не будуть вводити в оману”, – написав Милованов.

Також ексміністр пожалівся, що у разі прийняття резонансного рішення медіа розпочинають “атаки на урядовців які за це відповідають”. Не подобається Милованову й те, що журналісти детально вивчають діяльність політиків і посадовців.

“Робляться розслідування про їхні сім’ї, вони звинувачуються в корупції, витягується будь-яка чорнуха”, – поскаржився колишній міністр.

Милованов зазначив, що журналісти критикували його та Уряд Гончарука за падіння промисловості. За словами ексміністра, промисловість й сьогодні падає, але конкретики не додав.

Милованов заявив, що боротися із ЗМІ можна лише радикальними методами. Ба більше, він навів декілька варіантів.

“Жорсткий варіант – повна заборона говорити на теми, де є конфлікт інтересів у власників. Другий – будь-які теми можливі, але канал або регулятор має давати інформацію аудиторії про конфлікт інтересів. Нам всім добре відомі приклади як це робиться: Твіттер зазначає що твіт Трампа є маніпулятивним і його не можна побачити поки не натиснеш на це повідомлення”, – зазначив він.