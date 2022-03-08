Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Колишній міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі в Україні разом із грузинськими добровольцями допомагає нам боротися з російськими окупантами.

❗❗❗КОЛИШНІЙ МІНІСТР ОБОРОНИ ГРУЗІЇ Іраклій Окруашвілі в Україні разом з грузинськими добровольцями допомагає нам боротися з російськими окупантами!

🇺🇦🇺🇦🇺🇦🤝🇬🇪🇬🇪🇬🇪 pic.twitter.com/JRQgHcxHlO — 🇺🇦Armed Forces (@ArmedForcesUkr) March 8, 2022

Раніше Окруашвілі зазначив, що це – спільна війна, й українці нині також вирішують долю Грузії.

“Напевно, я й уявити не міг, що у віці 48 років боротимуся за свободу Грузії в Україні, до того ж – зі зброєю в руках. Ті з вас, хто небайдужий, хто знає ціну свободи та вміє користуватися хоча б автоматом Калашникова, тепер мають допомогти Грузії тут – в Україні”, – наголосив Окруашвілі.