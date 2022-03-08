Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.
Колишній міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі в Україні разом із грузинськими добровольцями допомагає нам боротися з російськими окупантами.
❗❗❗КОЛИШНІЙ МІНІСТР ОБОРОНИ ГРУЗІЇ Іраклій Окруашвілі в Україні разом з грузинськими добровольцями допомагає нам боротися з російськими окупантами!
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🤝🇬🇪🇬🇪🇬🇪 pic.twitter.com/JRQgHcxHlO
— 🇺🇦Armed Forces (@ArmedForcesUkr) March 8, 2022
Раніше Окруашвілі зазначив, що це – спільна війна, й українці нині також вирішують долю Грузії.
“Напевно, я й уявити не міг, що у віці 48 років боротимуся за свободу Грузії в Україні, до того ж – зі зброєю в руках. Ті з вас, хто небайдужий, хто знає ціну свободи та вміє користуватися хоча б автоматом Калашникова, тепер мають допомогти Грузії тут – в Україні”, – наголосив Окруашвілі.
- Нагадаємо, що за Україну готові воювати в Міжнародному добровольчому легіоні вже близько 22 000 іноземців. Добровольці з 52 країн їдуть до України протистояти російській збройній агресії.
- Також стало відомо, що польська влада готова негайно і безплатно перемістити всі літаки МІГ-29 на базу в Рамштайні та передати їх у розпорядження уряду Сполучених Штатів Америки для потреб України.
- Через напад Росії на Україну світ запровадив більше санкцій, аніж проти Ірану за десять років. Лише за десять днів РФ стала рекордсменом за кількістю обмежень – їх понад 5 500.