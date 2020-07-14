Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.
На початку січня 2018 року співробітники СБУ встановили факт перебування Міхальчевського у Києві.
Зазначається, що він безпосередньо брав участь у створенні незаконних органів влади на тимчасово окупованому півострові. У межах кримінального провадження правоохоронці вилучили у “посадовця” паспорт громадянина РФ, “службове посвідчення” за підписом глави окупаційної “влади” Криму Сергія Аксьонова та інші документи, що підтверджують його співробітництво з окупаційною владою.
Міхальчевському повідомили про підозру у вчиненні злочину на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, а саме наданні іноземній державі допомоги у проведенні підривної діяльності проти України.
Суд визнав “чиновника” винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
Наразі вирок набрав законної сили.
- 9 липня 2019 року Дніпровський районний суд міста Києва звільнив з-під варти колишнього “міністра охорони здоров’я” Криму Петра Михальчевського, якого звинувачують у державній зраді і сепаратизмі.