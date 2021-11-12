Про це сповістила пресслужба СБУ.

“Слідчі СБУ і ДБР вручили підозру міністру енергетики та вугільної промисловості України, який обіймав цю посаду з 2014 по 2016 рік. Підозра оголошена за статтею ст. 258-3 Кримінального кодексу України ‒ сприяння терористичній групі чи терористичній організації”, — йдеться в повідомленні.

За версією слідства, Демчишин упродовж грудня 2014 – лютого 2015 року видав низку наказів, якими призначив на посади державних підприємств, розташованих на тимчасово окупованих територіях, представників терористичних організацій “ЛНР” та “ДНР”.

Міністр також, стверджують правоохоронці, примушував керівників державної енергогенерувальної компанії укласти кілька угод з представниками “Л/ДНР” щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн.

“Внаслідок протиправних дій міністра у розпорядження терористів надійшло понад 200 млн грн. Це призвело до закріплення та подальшого становлення так званих “урядів” терористичних організацій “Л/ДНР” на тимчасово окупованих територіях. На додаток, це призвело до зменшення фінансового навантаження країни-агресора щодо матеріального забезпечення “Л/ДНР”, — заявили в СБУ.