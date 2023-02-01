Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Співробітники СБУ викрили колишнього очільника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України на розтраті державних коштів.
За даними слідства, посадовець закупив для ЗСУ майже 3 тис. бронежилетів на понад 100 млн грн. Однак після проведення експертиз з’ясувалось, що ці бронежилети не відповідають вимогам IV класу бронежилетів і не можуть належним чином захистити українських воїнів.
На даний час за матеріалами СБУ посадовцю оголошено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);
▪️ ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
▪️ ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб).
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Зараз вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
В СБУ також наголосили, що ініціювали відкликання даної партії неякісних бронежилетів зі складів Міноборони
Крім того, Служба безпеки проводить слідчі дії щодо інших посадовців у секторі безпеки й оборони, які можуть бути причетними до протиправної діяльності та шкодять держбезпеці. Цей комплекс заходів спрямований на зміцнення обороноздатності нашої держави.
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