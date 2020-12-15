Сьогодні в Державному бюро розслідувань екснардепу і журналістці Тетяні Чорновол вручають обвинувачення в навмисному вбивстві співробітника офісу "Партії регіонів" в лютому 2014 року.

Вона розповіла на брифінгу, чому влада вибрала саме її.

Чорновол вручають обвинувачення у справі про “умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинене за попередньою змовою групою осіб небезпечним для життя багатьох осіб способом”.

“Події штурму офісу “Партії регіонів” 18 лютого 2014 року в цій справі подаються як масові заворушення, хоча це був вимушений акт самозахисту учасників Майдану. В цей час почалися вбивства майданівців в Маріїнському парку, де активісти були оточені, і почалося забиття їх битками, почався розстріл з вогнепальної зброї якимись бандитами, які були одягнуті в символіку “Партії регіонів”. Тому штурм офісу — це був відвабний маневр, намагання викликати вогонь на себе, щоб відтягнути карателів з Маріїнського парку, щоб вони кинулися звільняти офіс”, – каже Чорновол.

Також вона зазначила, що обвинувачення в умисному вбивстві сфальшоване, бо слідство спирається лише на те, що її ідентифікували при штурмі офісу “Партії регіонів”.

“Слідство це пояснює так, що інші — невстановлені особи, а ти, Тетяно, встановлена, тому будеш відповідати за вбивство”, – каже вона.

Екснардеп вважає, що обвинувачення також пов’язане з тим, що саме вона займалася конфіскацією 1,5 млрд доларів президента-втікача Януковича, а у 2019 році оприлюднила документи про те, що президент Володимир Зеленський “відкосив” від армії.

Раніше повідомлялося, що екснардепу Тетяні Чорновол, якій повідомили про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу Партії регіонів, замінили цілодобовий домашній арешт на нічний.

Нагадаємо, 10 квітня до колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол прийшли з обшуком співробітники Державного бюро розслідувань. Пізніше ДБР повідомило Чорновол про підозру в умисному вбивстві. Її підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, здійсненому за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков жорстко відреагував на обшуки у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справах протестів на Майдані. Він звернувся до першого заступника директора Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова, назвавши того адвокатом Януковича.