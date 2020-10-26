Колишній народний депутат Верховної Ради Віктор Лозінський виграв вибори голови Підвисоцької ОТГ Голованівського району, що на Кіровоградщині. Саме у цьому районі Лозінський, за версією правоохоронців, вчинив вбивство у 2009 році.

Про це повідомляє “BBC Україна”.

“Лозінський Віктор Олександрович впевнено виграв вибори на посаду керівника Підвисоцької ОТГ Голованівського району Кіровоградської області”, – повідомили у місцевій виборчій комісії.

Опоненти Лозінського також підтвердили його перемогу.

Віктор Лозінський балотувався на посаду голови Підвисоцької ОТГ як самовисуванець.

Конкурентом Лозінського був кандидат від “Слуги народу” Сергій Баліцький. Він займається агробізнесом у регіоні.

У Підвисоцькій ОТГ наразі проживають 4,79 тисяч виборців.

Раніше Сергій Баліцький заявляв про погрози з боку Лозінського, але останній все заперечував.

Вбивство Валерія Олійника

16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області Віктор Лозінський, прокурор Голованівського району Євген Горбенко і начальник райвідділу міліції Михайло Ковальський вбили місцевого жителя Валерія Олійника.

За версією слідства, Олійник йшов по дорозі уздовж лісу. Ззаду на машині їхали Лозинський, Горбенко і Ковальський. Валерія наздогнали і збили з ніг машиною. Після чого його, спливав кров’ю і лежачого на землі, били ногами.

Начальник міліції Ковальський, який не приймав особистої участі у вбивстві Олійника, отримав умовний термін. Прокурор Горбенко був засуджений до 9 років позбавлення волі.

У квітні 2011 року Дніпровський райсуд Києва засудив Лозінського до 15 років позбавлення волі. Пізніше Вищий спецсуд з цивільних і кримінальних справ скоротив строк ув’язнення до 10 років.

У червні 2014 року Бориспільський міський райсуд Київської області за клопотанням адвокатів Лозінського звільнив його з колонії через хворобу.

6 травня 2019 року Дніпровський райсуд Києва достроково зняв судимість з Лозінського. Причина такого рішення – зразкова поведінка.