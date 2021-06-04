Цю інформацію #Буквам підтвердили в Службі безпеки України.

“Що стосується повернення до України колишнього народного депутата Миколи Левченка, то це пов’язано із тим, що у 2021 році, за поданням старшого слідчого Нацполіції, оперативно-розшукову справу щодо нього закрито, а Левченка знято з розшуку”, – заявили в СБУ.

Микола Левченко родом з Донецька. Він був народним депутатом України VII скликання від “Партії регіонів”, а також очолював донецький обласний осередок “регіоналів”.

19 червня 2014 року стало відомо, що Левченко зник. Пізніше з’ясувалося, що після захоплення влади в “ДНР/ЛНР” він втік з України до Москви.

Восени того ж року СБУ почала розслідування справи щодо ексрегіонала за статтею посягання на територіальну цілісність України.

У 2015 році Левченкові повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 110 КК України, який полягає у публічних закликах до зміни меж території та державного кордону України, до виходу зі складу України її окремих регіонів, що призвело до тяжких наслідків у вигляді порушення суверенітету України, її цілісності і недоторканості державного кордону, окупації частини території України підрозділами збройних сил Російської Федерації.

Журналіст Денис Казанський зазначив, що “саме Микола Левченко 28 лютого 2014 року допоміг одному з лідерів російських колаборантів Павлу Губарєву озвучити свій “ультиматум” на сесії Донецької міської ради. Після цього в Донецьку почалися заворушення, які пізніше переросли в бойові дії”.

Пізніше Апеляційний суд Києва дав дозвіл на його затримання. З 2016 року він перебував в розшуку.

Згодом Генеральна прокуратура України передала провадження слідчим Національної поліції. Процесуальний керівник у справі в квітні 2020 року ухвалив рішення про закриття кримінального провадження щодо Левченка, а вже в лютому 2021 року слідчі Національної поліції закрили справу.

У СБУ додали, що ”окрему увагу приділяють особам, які в той чи інший спосіб сприяли або продовжують сприяти країні-агресору”, проте відомство може діяти виключно в межах закону та своїх повноважень у подібних ситуаціях.