Колишньому народному депутату Андрію Денисенку вручили підозру у побитті поліцейського під час візиту в Дніпро президента Володимира Зеленського.

Про це екснардеп повідомив у Facebook.

“Щодо мене відкрито кримінальне провадження, виписано підозру за ст. 345 ч. 2, клопотання про обрання запобіжного заходу – домашнього арешту. Нібито я побив поліцейського під час візиту Зеленського в Дніпро, хоча били і крутили саме мене”, – написав Денисенко.

Він додав, що вручення відбулося після переслідування його автомобіля поліцією.

“Мене переслідували дві машини. Думав, що бандити, а виявилося, що поліція. Причому зупинив їх я, ось тоді про все і дізнався”, – розповів Денисенко.

Екснардеп наголосив, що йому не дали скористатися послугами адвоката.

“Все відбувається у вихідні для того, щоб закрити рот, не дати зібрати людей і швиденько провести суд щодо запобіжного заходу, отримати рішення на обшуки і вилучення”, – зазначив він.