Екснардепа Пашинського виправдали у справі про вогнепальне поранення

Про це повідомляє адвокат Пашинського Андрій Федур у Facebook.
За його словами, прокуратура начебто спочатку знала, що Пашинський не вчиняв злочину”. Генеральна прокуратура раніше прийняла рішення про закриття провадження. Але потім постанова про закриття була скасована, процесуальне керівництво очолив тодішній генпрокурор Руслан Рябошапка, а розслідування доручили Державному бюро розслідувань.
“Але сьогодні суд встановив, що прокурор не довів винуватість, і постановив виправдувальний вирок. Зрозуміло що прокурор ще буде щось вигадувати, та перспективи в нього відсутні. Хочу розраховувати, що нарешті припиняться спекуляції довкола цієї справи”, – заявив адвокат.
Нагадаємо, що інцидент стався в одному з сіл Васильківського району Київської області.
Народний депутат близько 17:00 повертався додому. В одному із сіл Васильківського району автомобіль нардепа повернув на неосвітлену частину дороги, посеред якої стояв мікроавтобус без увімкнених габаритів, і водій ледь зміг уникнути зіткнення.
“Депутат вийшов із салону автомобіля, щоб з’ясувати в чому річ. На зауваження та прохання переставити машину, один з двох невідомих чоловіків у стані алкогольного сп’яніння почав погрожувати скляною пляшкою й фізичною розправою. Нардеп із власної зброї зробив попереджувальний постріл у повітря, але це не зупинило хулігана – він пляшкою вдарив по голові та збив з ніг депутата. Вже лежачи на землі, депутат вистрілив у ногу зловмиснику “, – розповіли в поліції.
Після інциденту народний депутат надав 38-річному пораненому медичну допомогу, викликав швидку й наряд поліції.
Версію народного депутата Сергія Пашинського про напад підтвердив власник авто, через якого виник конфлікт.
Спочатку в прокуратурі інцидент кваліфікували як хуліганство.
- У жовтні 2019 року слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру народному депутату 8 скликання Сергію Пашинському в нанесенні тяжкого тілесного ушкодження.
- 7 жовтня того ж року його заарештували на два місяці без права на внесення застави. Згодом Апеляційний адміністративний суд Києва залишив Пашинського під вартою без права внесення застави до 4 грудня.
- Генеральна прокуратура відкрила кілька нових проваджень щодо екснардепа Сергія Пашинського. А Генпрокурор Руслан Рябошапка відзначав, що не вважає справу стосовно Пашинського “політичною”, називаючи її “кримінально-побутовою”.
- Суд надав колишньому народному депутату Сергію Пашинському статус людини, якій загрожує небезпека.
- 9 березня потерпілий у справі колишнього народного депутата Сергія Пашинського В’ячеслав Хімікус відмовився від своїх позовних вимог.