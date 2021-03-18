Екснардепа Пашинського виправдали у справі про вогнепальне поранення

У четвер, 18 березня, Васильківський міський районний суд Київської області виправдав колишнього народного депутата Сергія Пашинського за статтею про умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень В'ячеславу Хімікусу.

Про це повідомляє адвокат Пашинського Андрій Федур у Facebook.

За його словами, прокуратура начебто спочатку знала, що Пашинський не вчиняв злочину”. Генеральна прокуратура раніше прийняла рішення про закриття провадження. Але потім постанова про закриття була скасована, процесуальне керівництво очолив тодішній генпрокурор Руслан Рябошапка, а розслідування доручили Державному бюро розслідувань.

“Але сьогодні суд встановив, що прокурор не довів винуватість, і постановив виправдувальний вирок. Зрозуміло що прокурор ще буде щось вигадувати, та перспективи в нього відсутні. Хочу розраховувати, що нарешті припиняться спекуляції довкола цієї справи”, – заявив адвокат.