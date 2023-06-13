В ефірі телеканалу “Прямий” Тарас Чорновіл заявив, що напад на нього групи молодиків є помстою керівника Офісу президента Андрія Єрмака, а не депутатки Київради від “Голосу” та дівчини загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла “Да Вінчі” Аліни Михайлової.

Нагадаємо, що 29 травня Тарас Чорновіл опублікував пост у своєму телеграм-каналі з фрагментом інтерв’ю Аліни Михайлової, де обурився, що нібито “зелено-ватних мразот” запрошують на передачі, а “чесним людям” і слова не дають сказати. За два дні він видалив цю публікацію.

“Ну, що, мав сьогодні інцидент з тітушками. Зеленський відродив ці банд-формування часів Януковича-Захарченка-Пєтрова. Сьогоднішній напад дуже чітко свідчить, що я потрапив у точку в якомусь із своїх матеріалів у телеграм чи ютюб. Мені так здається, що то було відео про “гарантії безпеки” від Москви одній-єдиній особі в Україні. Навіть за часом на це скидається. Бо ж найняти тітушок, розподілити ролі, підготувати стріми, вивчити слова, виготовити друковану продукцію тощо на це потрібно зо два-три дні. Значить, я правильно все записав – перегляньте той матеріал під назвою PERSONA GRATA, там було за що озлобитися. Рано чи пізно на Банковій мало прорвати. І прорвало саме зараз”, – пояснив Чорновіл у telegram.

Також екснардеп прокоментував те, що цей інцидент міг бути як помста за те, що він образив Аліну Михайлову.

“Тепер про Михайлову. Найперше, вона мені абсолютно не цікава, особливо після сьогоднішніх коментарів. Я й понад два тижні тому писав не про неї, а про виходку Соколової та те, як нам пробують залишити лише сміття на телемарафоні й олігархічних прихвостнів. Уся реакція була розіграна владою. А якщо якась особа в упряжці Єрмака, то мені від цього ні холодно, ні жарко. Бо я дуже добре розумію, хто замовник. У них зараз ціла серія різних брутальних та бандитських атак. А ви думаєте, історія з фальсифікацією справи проти Ярини Арієвої саме зараз – це не з тієї ж самої опери? Їхній рідні ще й машину спалили… І всі ці консолідовані заяви слуг в стилі Безуглої, Михайлової, Литвина та інших із брутальним розколом суспільства на своїх і не своїх – це ж також уже було. І робив це саме Янукович”, – прокоментував Чорновіл.

У відповідь на цей інцидент Аліна Михайлова опублікувала відео у Twitter на якому видно як Тараса Чорновола обливають зеленкою і прокоментувала: “В соцмережах гуляє відео, де колишнього регіонала, політичну проститутку і керівника штабу Януковича кидають до смітника. По-перше, неймовірно тішусь, що славні традиції сміттєвої люстрації живі. Регіонали і запроданці мають оглядатись, а не умнічать по телебаченню”.

Також Аліна подякувала українському народу за те, що досі є багато небайдужих і принципових громадян.

“Українці не пробачають зрадників, в які б кольори ті не перефарбувались сьогодні. Тарасику, не знаю, де тобі постійно ввижаються зелені шмари, але твоєму обличчю дуже пасує зеленка. А язику – відповідальність за слова. Думай…те!”, – написала Аліна Михайлова.

#Букви звернулися до очільника “Гонору” Сергія Філімонова з питанням, чи це був його актив і проханням прокоментувати. Він відповів:

“По-перше, хотів би наголосити на тому, що Тарас Чорновіл вусатий х*уєсос. Людина яка з комфортного кабінету в Києві, дозволяє собі використовувати нецензурну лайку по відношенню до дівчини, яка рятує життя воїнів під Бахмутом. І це виключно через те що бачить в Аліні Михайловій політичного конкурента.

Гонор знав про данний захід, але був зайнятий участю в бойових діях на сході України. Тому ми дуже вдячні хлопцям за прояв позиції. Сподіваємось, що акція буде мати систематичний характер”.