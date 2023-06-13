В ефірі телеканалу “Прямий” Тарас Чорновіл заявив, що напад на нього групи молодиків є помстою керівника Офісу президента Андрія Єрмака, а не депутатки Київради від “Голосу” та дівчини загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла (“Да Вінчі”) Аліни Михайлової.

Нагадаємо, що 29 травня Тарас Чорновіл опублікував пост у своєму телеграм-каналі з фрагментом інтерв’ю Аліни Михайлової, де обурився, що нібито “зелено-ватних мразот” запрошують на передачі, а “чесним людям” і слова не дають сказати. За два дні він видалив цю публікацію.

“Ну, що, мав сьогодні інцидент з тітушками. Зеленський відродив ці бандформування часів Януковича-Захарченка-Пєтрова. Сьогоднішній напад дуже чітко свідчить, що я потрапив у точку в якомусь із своїх матеріалів у телеграм чи ютюб. Мені так здається, що то було відео про “гарантії безпеки” від Москви одній-єдиній особі в Україні. Навіть за часом на це скидається. Бо ж найняти тітушок, розподілити ролі, підготувати стріми, вивчити слова, виготовити друковану продукцію тощо – на це потрібно зо два-три дні. Значить, я правильно все записав – перегляньте той матеріал під назвою PERSONA GRATA, там було, за що озлобитися. Рано чи пізно на Банковій мало прорвати. І прорвало саме зараз”, – пояснив Чорновіл у telegram.

Також екснардеп прокоментував те, що цей інцидент міг бути помстою за те, що він образив Аліну Михайлову.

“Тепер про Михайлову. Найперше, вона мені абсолютно нецікава, особливо після сьогоднішніх коментарів. Я й понад два тижні тому писав не про неї, а про виходку Соколової та те, як нам пробують залишити лише сміття на телемарафоні й олігархічних прихвостнів. Уся реакція була розіграна владою. А якщо якась особа в упряжці Єрмака, то мені від цього ні холодно, ні жарко. Бо я дуже добре розумію, хто замовник. У них зараз ціла серія різних брутальних та бандитських атак. А ви думаєте, історія з фальсифікацією справи проти Ярини Арієвої саме зараз – це не з тієї ж самої опери? Їхній рідні ще й машину спалили… І всі ці консолідовані заяви “слуг” в стилі Безуглої, Михайлової, Литвина та інших, із брутальним розколом суспільства на своїх і не своїх – це ж також уже було. І робив це саме Янукович”, – прокоментував Чорновіл.

У відповідь на цей інцидент Аліна Михайлова опублікувала відео у Twitter, на якому видно, як Тараса Чорновола обливають зеленкою і прокоментувала: “У соцмережах гуляє відео, де колишнього регіонала, політичну проститутку і керівника штабу Януковича кидають до смітника. По-перше, неймовірно тішусь, що славні традиції сміттєвої люстрації живі. Регіонали і запроданці мають оглядатись, а не умнічать по телебаченню”.

Також Аліна подякувала українському народу за те, що досі є багато небайдужих і принципових громадян.

“Українці не пробачають зрадників, в які б кольори ті не перефарбувались сьогодні. Тарасику, не знаю, де тобі постійно ввижаються зелені шмари, але твоєму обличчю дуже пасує зеленка. А язику – відповідальність за слова. Думай…те!” – написала Аліна Михайлова.

#Букви звернулися до очільника “Гонору” Сергія Філімонова з питанням, чи це був його актив і проханням прокоментувати. Він відповів:

“По-перше, хотів би наголосити на тому, що Тарас Чорновіл – вусатий х*єсос. Людина, яка з комфортного кабінету в Києві дозволяє собі використовувати нецензурну лайку щодо дівчини, яка рятує життя воїнів під Бахмутом. І це виключно через те, що бачить в Аліні Михайловій політичного конкурента.

“Гонор” знав про цей захід, але був зайнятий участю в бойових діях на сході України. Тому ми дуже вдячні хлопцям за прояв позиції. Сподіваємось, що акція буде мати систематичний характер”.