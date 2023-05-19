В Україні позбавили колишнього народного депутата Олега Царьова від забороненої "Партії регіонів" почесної грамоти Кабінету міністрів України.

Джерело: Урядовий портал.

На черговому засіданні Кабміну ухвалили рішення про позбавлення Олега Царьова вищої урядової нагороди – почесної грамоти Кабінету Міністрів України.

За словами міністра Кабміну Олега Немчінова, уряд планує позбавити почесних грамот Кабінету Міністрів України тих осіб, які опинились у санкційних списках. Наразі питання опрацьовується.

Урядовці нагадали, що процедура позбавлення почесної грамоти може застосовуватися лише у разі вчинення нагородженою особою умисного злочину.

Царьова позбавили нагороди у зв’язку із вироком Шевченківського районного суду міста Києва від 3 травня 2022 року.