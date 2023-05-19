Джерело: Урядовий портал.
На черговому засіданні Кабміну ухвалили рішення про позбавлення Олега Царьова вищої урядової нагороди – почесної грамоти Кабінету Міністрів України.
За словами міністра Кабміну Олега Немчінова, уряд планує позбавити почесних грамот Кабінету Міністрів України тих осіб, які опинились у санкційних списках. Наразі питання опрацьовується.
Урядовці нагадали, що процедура позбавлення почесної грамоти може застосовуватися лише у разі вчинення нагородженою особою умисного злочину.
Царьова позбавили нагороди у зв’язку із вироком Шевченківського районного суду міста Києва від 3 травня 2022 року.
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