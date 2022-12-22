Екснардепу України з "Партії регіонів", який публічно підтримав широкомасштабне вторгнення РФ в Україну, повідомлено про підозру, його оголошено у розшук.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Зрадником виявився представник Харківського осередку “Партії регіонів”. Саме від цієї політичної сили його п’ять разів обирали до українського парламенту.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він виступав на підтримку країни-агресорки та виправдовував захоплення частини східних і південних районів України.

За даними слідства, у серпні цього року зрадник опублікував на своїй офіційній сторінці в одній із соцмереж пропагандистський допис, в якому закликав жителів тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей підтримати російських загарбників та оформлювати російські паспорти.

Відтак, зловмисник гарантував громадянам лояльне ставлення з боку російських окупантів, а також обіцяв «списання» кредитних зобов’язань.

Крім цього, він розповідав про нібито регулярне надходження гуманітарної допомоги з Росії до захоплених районів України та відновлення зруйнованої інфраструктури.

За інформацією правоохоронців, щоб уникнути правосуддя за вчинені злочини, зловмисник втік до Російської Федерації. Зараз колишнього нардепа оголошено у розшук, а також триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.

В СБУ нагадали, що раніше зловмиснику повідомили про підозру за фактом незаконного відчуження понад 200 об’єктів нерухомості та корпоративних прав трьох українських компаній.

У серпні 2022 року було заарештовано активи фігуранта на суму 600 млн грн, згодом їх передали до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).