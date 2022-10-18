18 жовтня НАБУ і САП викрили народного депутата VIII скликання на спробі підкупу за 22 млн євро міського голови Дніпра. Це одна з рекордних сум пропонованої неправомірної вигоди, зафіксованої правоохоронцями в Україні.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

У жовтні 2022 року нардеп VIII скликання (а у минулому — топпосадовець державної компанії “УкрБуд”) запропонував міському голові міста Дніпро неправомірну вигоду за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року.

“Лояльність” мера екснардеп оцінив у 10% від вартості проєкту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро. Фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку.

У пресслужбі зазначили, що особу затримали, вирішується питання про повідомлення про підозру. Попередня правова кваліфікація правопорушення – ч. 4 ст. 369 КК України.

Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою міського голови Дніпра Бориса Філатова.

Екснардеп є також є обвинуваченим в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП, за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії. Справа наразі слухається у суді.

Раніше активіст Сергій Стерненко нагадав про кримінальну справу, учасником якої був Татаров. У цій справі заступника керівника ОП Олега Татарова звинувачували у тому, що він раніше як топпосадовець державного підприємства “УкрБуд” був “причетний до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі неправдивого письмового висновку судового експерта” у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України. Разом з Татаровим підозру тоді отримав і експрезидент корпорації “Укрбуд Девелопмент” Максим Микитась.

1 грудня НАБУ вручило Максиму Микитасю ще одну підозру — щодо ймовірного надання неправомірної вигоди експерту за заниження вартості житлового комплексу.

29 грудня Микитасеві повідомили про підозру у викраденні людини та вимаганні грошей. Йдеться про викрадення юриста компанії, який надавав юридичні послуги Микитасеві 8 грудня, і нібито вимагання у нього 800 тисяч доларів.

31 грудня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Микитасю. 20 січня апеляційний суд залишив його під вартою.

Після оголошення Микитасю підозри у Національному антикорупційному бюро заявили, що це може свідчити про ймовірний тиск на екснардепа та блокування роботи Бюро. Там нагадали, що Микитась є викривачем у справі щодо заволодіння майном Нацгвардії, (саме за його свідченнями було вручено підозру заступнику голови Офісу президента Олега Татарову).