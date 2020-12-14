Завтра, 15 грудня, колишній народній депутатці Тетяні Чорновол мають вручити підозру у справі про вбивство працівника офісу "Партії регіонів" у лютому 2014 року.

Про це колишня народна депутатка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“Завтра о 15:00 мені вручають обвинувачення за активну участі в Революції Гідності. Проти мене сфальсифікували обвинувачення у вбивстві. Я нікого не вбивала, це розправа наді мною та акт залякування інших учасників Революції Гідності через їхню активну державницьку позицію та страх влади перед новим Майданом”, – зазначила Чорновол.

За її словами, офіс Партії регіонів разом з нею “штурмували десятки”, а обвинувачення вручають лише їй.

“Чому саме я? Певно через збіг різних факторів: я активний учасник Майдану, займалася конфіскацією 1,5 млрд доларів Януковича (справу проти мене в цьому році почав його адвокат Бабіков, що очолив на той час ДБР). Також очевидно ключову роль зіграв той факт, що в 2019-му я оприлюднила документи, що Зеленський відкосив від повісток в армію”, – сказала Тетяна Чорновол.

Вона закликала усіх небайдужих прийти завтра до ДБР та підтримати її.

“Обвинувачення означає, що слідство завершене і справа йде до суду. В моєму випадку Печерський. Обвинувачують мене в умисному вбивстві, що передбачає вищу міру покарання”, – підсумувала Тетяна Чорновол.

Раніше повідомляли, що екснардепу Тетяні Чорновол, якій повідомили про підозру в умисному вбивстві внаслідок підпалу офісу Партії регіонів, замінили цілодобовий домашній арешт на нічний.

Нагадаємо, 10 квітня до колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол прийшли з обшуком співробітники Державного бюро розслідувань. Пізніше ДБР повідомило Чорновол про підозру в умисному вбивстві. Її підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, здійсненому за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков жорстко відреагував на обшуки у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справах протестів на Майдані. Він звернувся до першого заступника директора Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова, назвавши того адвокатом Януковича.