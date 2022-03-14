Проти екснардепки та журналістки Тетяни Чорновол разом із колишнім нардепом Сергієм Пашинським відкрили провадження за підозрою у незаконному заволодінні зброєю. Причиною для цього став українські протитанкові ракетні комплекси "Стугна-П", частину з якихо вивезли зі складів, котрі підірвали окупанти РФ.

Про це повідомляє журналіст “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов в Facebook.

Тетяна Чорновол працює із комплексом “Стугна” та знищує завдяки ракетному комплексу ворожу техніку. Наразі її планують заарештувати через нібито незаконне розкрадання техніки.

За місяць до війни колишній нардеп Сергій Пашинський організував навчання операторів згаданих ракетних комплексів та домовився, що підприємство “Луч”, яке виробляло “Стугни” для експорту, постачатиме зброю для ЗСУ.

Ракетні комплекси вдалося вивезти перед авіаударом, коли завод і склади знищили. У результаті зброя знадобилася для відсічі ворога у Кривому Розі, Броварах, Ірпені, Чернігові тощо. За перший тиждень війни до Збройних сил України скерували близько 50 розрахунків ПТРК “Стунга” і “Корсар”.

“Тож, починаючи з 10-го січня, я в ініціативному порядку почав готувати розрахунки ПТРК Стугни та Корсарів для висування їх на рубежі річки Тетерів під Іванків”, — додає Сергій Пашинський.

Журналіст “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов зазначив, що Пашинський домовився із компанією “Луч”, яка виготовляла ракети на замовлення однієї з арабських країн. Бо замовлення на техніку Міноборони України перед війною не зробило, і були вільні потужності для роботи з іншими замовниками.

Підрозділ, де Тетяна Чорновол виконує бойові завдання, був сформований Збройними силами. Також на її рахунку – десятки підтверджених відеозаписом знищених цілей.