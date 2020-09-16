Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Настав час вийти за межі зони комфорту – я йду під № 1 на вибори в Київраду з командою “Голос”. Звісно, мені то дуже комфортно нарешті не бути держслужбовцем, але просто дивитись на те, як країна в черговий раз втрачає можливості для стрибка вперед, нема сил…”, – йдеться в повідомленні.

За словами Нефьодова, він вирішив йти на вибори, “бо хоч і повернувся в бізнес”, вважає потрібним “присвячувати частину життя громадській діяльності, аби робити Україну кращою”.

Він також пояснив, чому йде на вибори с партією “Голос”.

“Бо з усіх команд “Голос” найближчий до моїх поглядів – як економічних, так і етичних. Це партія, яка виступає за модерн, а не за архаіку, за європейську Україну, а не російське болото, за ліберальну економіку, а не популізм і соціалістичне минуле. Це партія, яка якщо і іноді помиляється, то це чесні помилки, а не робота на олігархів чи власну кишеню. […] Ми ведемо в Київраду чудову команду, де є люди, які своїми руками будували компанії, захищали Україну, лікували хворих (і навіть закидали м‘ячі в корзину в NBA)”, – зазначив ексочільник ДМС.