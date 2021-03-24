Про це повідомляється на сайті організації.
Незалежний комітет з етики визнав функціонера винним у численних порушеннях кодексу.
Такий же термін відсторонення отримав колишній генеральний секретар FIFA Жером Вальке.
Блаттер і Вальке також оштрафовані на 1 млн швейцарських франків (близько 3 млн грн).
Нова заборона на футбольну діяльність набуде чинності, коли в обох закінчаться обмеження, що діють зараз. У Блаттера термін закінчиться в жовтні цього року, у Вальке – у 2025 році.
- У грудні 2020 року Міжнародна федерація футболу (FIFA) поскаржилася в прокуратуру на колишнього президента організації Йозефа Блаттера через на розтрату коштів при створенні Музею світового футболу.