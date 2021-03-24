Колишній президент Міжнародної федерації футболу (FIFA) Йозеф Блаттер знову відсторонений від будь-якої діяльності, пов'язаної з футболом - тепер на 6 років і 8 місяців. Його звинуватили в порушенні кодексу організації.

Про це повідомляється на сайті організації.

Незалежний комітет з етики визнав функціонера винним у численних порушеннях кодексу.

Такий же термін відсторонення отримав колишній генеральний секретар FIFA Жером Вальке.

Блаттер і Вальке також оштрафовані на 1 млн швейцарських франків (близько 3 млн грн).

Нова заборона на футбольну діяльність набуде чинності, коли в обох закінчаться обмеження, що діють зараз. У Блаттера термін закінчиться в жовтні цього року, у Вальке – у 2025 році.