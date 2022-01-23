Про це йдеться на сайті центру досліджень ознак злочинів проти національної безпеки України “Миротворець”.
Окрім цього, у “Миротворці” відзначили, що Кай-Ахім Шенбах намагався легалізувати окупацію АР Крим російськими загарбниками.
Як відомо, напередодні вже колишній голова Військово-морських сил Німеччини (ВМС) відзначився заявою про те, що Крим ніколи не повернеться до складу України. Також Кай-Ахім Шенбах зазначив, що Україну та Грузію не слід приймати зараз до НАТО, а президент РФ Володимир Путін повинен отримати від Заходу ту повагу, на яку він заслуговує.
Проте, з позицією Шенбаха не згодні в уряді ФРН. У Міністерстві оборони Німеччини вже заявили, що слова ексголови ВМС Німеччини про Крим не відповідають офіційній позиції Берліну.
- Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник звернувся до уряду ФРН, зокрема до міністерки закордонних справ Анналени Бербок щодо схвалення Берліном постачання зброї в Україну на тлі загрози військової ескалації РФ.
- Згодом міністерство закордонних справ України викликало амбасадорку Німеччини Анку Фельдгузен у зв’язку з антиукраїнськими заявами командувача ВМС ФРН Кая-Ахіма Шенбаха.