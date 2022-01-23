Ексочільник ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах, який 22 січня подав у відставку через свої вислови щодо Криму та Путіна, потрапив до бази Миротворця". Як зазначили на сайті, однією з причин є його участь в актах гуманітарної агресії проти України.

Про це йдеться на сайті центру досліджень ознак злочинів проти національної безпеки України “Миротворець”.

Окрім цього, у “Миротворці” відзначили, що Кай-Ахім Шенбах намагався легалізувати окупацію АР Крим російськими загарбниками.

Як відомо, напередодні вже колишній голова Військово-морських сил Німеччини (ВМС) відзначився заявою про те, що Крим ніколи не повернеться до складу України. Також Кай-Ахім Шенбах зазначив, що Україну та Грузію не слід приймати зараз до НАТО, а президент РФ Володимир Путін повинен отримати від Заходу ту повагу, на яку він заслуговує.

Проте, з позицією Шенбаха не згодні в уряді ФРН. У Міністерстві оборони Німеччини вже заявили, що слова ексголови ВМС Німеччини про Крим не відповідають офіційній позиції Берліну.