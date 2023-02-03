Служба безпеки України вручила підозру колишньому голові Херсонської обласної військової адміністрації. Експосадовця підозрюють у шахрайстві, підробленні документів та привласненні автівки.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“За матеріалами Служби безпеки України підозру отримав колишній очільник Херсонської обласної адміністрації, який обіймав цю посаду з жовтня 2021 по липень 2022 року”, — йдеться в повідомленні.

У дописі СБУ не вказується ім’я підозрюваного, втім на той час посаду обіймав Геннадій Лагута.

У межах справи спецслужбовці розслідують незаконне заволодіння майном. Зазначається колишній посадовець привласнив автомобіль, який під час повномасштабного вторгнення йому надали у тимчасове безоплатне користування.

Навесні 2022 року чиновник звернувся до місцевої підприємниці з проханням надати йому позашляховик у безоплатне користування нібито “для службових цілей”. Маючи бажання допомогти, жінка погодилася виділити йому транспортний засіб, пишуть в СБУ.

Проте, у липні 2022 року посадовець скористався її відсутністю в Україні та отримав від нотаріуса документи, який уповноважив його розпоряджатися цим авто. Згодом посадовець “продав” цей автомобіль своєму підлеглому — керівнику патронатної служби Херсонської ОВА. На наступний день він “перепродав” його назад.

За даними спецслужби, на транспортний засіб наклали арешт. Під час експертизи встановили, що на “нотаріальній довіреності” поставлено підроблений підпис підприємниці.