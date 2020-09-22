ЄС виділить макрофінансову допомогу Україні лише після того, як буде проведено судову реформу та відновлено програму співпраці з МВФ.

Таку думку висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Як повідомлялося раніше, під час візиту до Києва високий представник ЄС з питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС готовий надати Україні допомогу у розмірі 1,2 млрд євро для боротьби з COVID-кризою за певних умов.

“Але для цього Україні необхідно конструктивно взаємодіяти з Міжнародним валютним фондом і також виконати усі ті вимоги, що стосуються посилення верховенства права в Україні”, — сказав він.

На думку Фурси, ця заява означає, що гроші не буде виділено допоки не буде відновлено співпрацю з МВФ та впроваджено реформи.

“Короткий переклад з дипломатичного: поки ви не почнете поводитися пристойно, не відновите програму МВФ, не проведете судову реформу, не припините атаку на антикорупційну реформу, грошей не буде”, — пише він.

Експерт вважає, що ЄС зацікавлений у побудові в країні системи правосуддя, однак олігархам та владі не подобається, що “Захід заважає красти”.

“У ЄС немає конфлікту інтересів у відсутності верховенства права в Україні. А в українських олігархів та їхніх посіпак є. В цьому то і вся суть. ЄС хоче, щоб в Україні збудували систему правосуддя. І це їхній єдиний інтерес. Іншого просто не придумаєте. А українським олігархам і чиновникам це не подобається. […] Дилема українського корупціонера. І боротися з корупцією не хочеться. І висіти на березі не хочеться. Раніше їх рятував Путін. Але тепер якщо візьмеш гроші у нього, то теж можна опинитися на березі. Вибору немає. Треба робити реформу. Але так не хочеться. І завжди здається, що може пропетляють. І вони ставлять на кін економіку України, тому що не хочуть, щоб Захід заважав їм красти. А українці їм аплодують”, — зазначив Фурса.