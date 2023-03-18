Ордер на арешт Володимира Путіна є "першим пострілом" Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо того, що може бути суттєвим обвинуваченням проти нього, заявив провідний адвокат уряду України Бен Еммерсон.

Про це інформую Sky News.

Провідний адвокат уряду України Бен Еммерсон ордер на арешт Володимира Путіна є “першим пострілом” Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо того, що може бути суттєвим обвинуваченням проти нього. Він сказав, що ордер видали на арешт Путіна з двох причин.

Це відбулося після рішення Управління Верховного комісара ООН з прав людини в Женеві “опублікувати звіт із детальним описом того, що, на думку суддів, є російськими воєнними злочинами, скоєними в Україні, включно з твердженнями про примусове переміщення дітей з України до Росії як воєнний злочин”.

Еммерсон сказав, що інший аспект часу видачі ордера на арешт полягає в тому, що “іноді, коли висуваються обвинувальні акти, вони закриваються”.

“Іншими словами, вони не оприлюднюються. Але все частіше ми бачимо, як звинувачення висуваються проти лідерів під час тривалого конфлікту, наприклад, як у випадку з обвинуваченням проти генерала Каддафі, наприклад, під час повстання в Лівії”.

Він сказав, що слід визнати, що висунення обвинувального акта проти чинного глави РФ в розпал війни “певною мірою впливає на поведінку або має на меті вплинути на поведінку учасників”.

“Іншими словами, це явно перший постріл у тому, що згодом може стати набагато більш суттєвим обвинуваченням проти президента Путіна”, — сказав він.

На думку Еммерсона, головна мета обвинувачень полягає в тому, щоб Путін і його оточення усвідомили “дуже реальний ризик бути притягненим до кримінальної відповідальності в належний час”.

17 березня МКС видав ордери на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львови-Бєлової за ймовірну схему депортації українських дітей до Росії – практику, яку російський уряд називає порятунком дітей, заперечуючи, що депортація є примусовою.

Цей крок уже увійшов в історію, зробивши Путіна першим главою держави постійного члена Ради Безпеки ООН, якому було видано ордер на арешт.