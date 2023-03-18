Про це інформую Sky News.
Провідний адвокат уряду України Бен Еммерсон ордер на арешт Володимира Путіна є “першим пострілом” Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо того, що може бути суттєвим обвинуваченням проти нього. Він сказав, що ордер видали на арешт Путіна з двох причин.
Це відбулося після рішення Управління Верховного комісара ООН з прав людини в Женеві “опублікувати звіт із детальним описом того, що, на думку суддів, є російськими воєнними злочинами, скоєними в Україні, включно з твердженнями про примусове переміщення дітей з України до Росії як воєнний злочин”.
Еммерсон сказав, що інший аспект часу видачі ордера на арешт полягає в тому, що “іноді, коли висуваються обвинувальні акти, вони закриваються”.
“Іншими словами, вони не оприлюднюються. Але все частіше ми бачимо, як звинувачення висуваються проти лідерів під час тривалого конфлікту, наприклад, як у випадку з обвинуваченням проти генерала Каддафі, наприклад, під час повстання в Лівії”.
Він сказав, що слід визнати, що висунення обвинувального акта проти чинного глави РФ в розпал війни “певною мірою впливає на поведінку або має на меті вплинути на поведінку учасників”.
“Іншими словами, це явно перший постріл у тому, що згодом може стати набагато більш суттєвим обвинуваченням проти президента Путіна”, — сказав він.
На думку Еммерсона, головна мета обвинувачень полягає в тому, щоб Путін і його оточення усвідомили “дуже реальний ризик бути притягненим до кримінальної відповідальності в належний час”.
17 березня МКС видав ордери на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львови-Бєлової за ймовірну схему депортації українських дітей до Росії – практику, яку російський уряд називає порятунком дітей, заперечуючи, що депортація є примусовою.
Цей крок уже увійшов в історію, зробивши Путіна першим главою держави постійного члена Ради Безпеки ООН, якому було видано ордер на арешт.
- Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан вважає, що президент Росії Володимир Путін може постати перед судом за ймовірні злочини, скоєні під час війни Росії в Україні, попри аргументи РФ про те, що на неї не поширюються рішення суду.