Про це він розповів в інтерв’ю De Volkskrant.
За словами Геверса, він отримав доступ до особистих повідомлень Трампа, написання твітів і зміни опису профілю.
Для входу в аккаунт Трампа експерту не знадобилося багато часу. Він підібрав пароль з п’ятої спроби. Ним виявився скорочений варіант передвиборчого гасла політика “Make America Great Again” – “maga2020!”. Профіль Трампа не був захищений двофакторною автентифікацією, тому вхід вдалося здійснити легко.
Геверс відправив лист Комп’ютерній команді екстреної готовності США (US-CERT) – підрозділу Національного управління кібербезпеки та надав скріншоти у якості доказу. Після цього в аккаунті Трампа з’явилася двофакторна автентифікація. Спеціалісти Секретної служби США зателефонували Геверсу та подякували за те, що звернув увагу на цю проблему.
На своїй сторінці у Twitter експерт написав, що пароль до сторінки Трампа занадто слабкий.
У коментарі виданню TechCrunch представник Twitter Іван Планкетт заявив, що у них немає доказів слів Геверса. Профілі високопоставлених осіб мають додатковий захист.
До слова, Віктор Геверс вже не вперше зламав Twitter Трампа. У 2016 році він зумів увійти у профіль політика, підібравши пароль “yourefired” – “Тебе звільнено”.
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