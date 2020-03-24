Про це йдеться в статті #Букв “Економіка на карантині: де уже проявилась криза, і як її “зупиняють”.
Наприклад, в компанії Dragon Capital вважають, що до кінця 2020 року курс впаде до 30 гривень за долар, а ВВП впаде на 4 %.
Прогноз від компанії Capital Times доповнює, що пік девальвації національної валюти в 2020 році може скласти 35 грн за долар, інфляція за рік виросте на 10,5 %.
При цьому, як зазначається, доларовий ВВП України за 2020 рік упаде на 9,9 % до $139,4 млрд, а валютні резерви НБУ скоротяться до $18,6 млрд.
Економічне відновлення почнеться в І кварталі 2021 року. Слід зазначити, що свій прогноз аналітики Capital Times будували на тому, що Україна таки отримає новий транш МВФ, а Нацбанк та Мінфін продовжать свою поточну монетарну та фіскальну політику.
- З 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин. З 17 березня в Україні введені жорсткі правила карантину, щоб запобігти поширенню вірусу COVID-19. #Букви зібрали всі зміни в законодавстві в одному тексті – як буде працювати транспорт, що зміниться в діяльності громадських закладів, податки і виплати і як каратимуть за порушення карантину.
- Станом на ранок 24 березня кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19 в Україні зросла до 84. За добу зареєстровано 11 нових випадків.