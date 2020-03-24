Аналітичні установи застерігають, що криза в економіці України через карантин, що введений у зв’язку з COVID-19, лише поглиблюватиметься, а курс гривні буде падати.

Про це йдеться в статті #Букв “Економіка на карантині: де уже проявилась криза, і як її “зупиняють”.

Наприклад, в компанії Dragon Capital вважають, що до кінця 2020 року курс впаде до 30 гривень за долар, а ВВП впаде на 4 %.

Прогноз від компанії Capital Times доповнює, що пік девальвації національної валюти в 2020 році може скласти 35 грн за долар, інфляція за рік виросте на 10,5 %.

При цьому, як зазначається, доларовий ВВП України за 2020 рік упаде на 9,9 % до $139,4 млрд, а валютні резерви НБУ скоротяться до $18,6 млрд.

Економічне відновлення почнеться в І кварталі 2021 року. Слід зазначити, що свій прогноз аналітики Capital Times будували на тому, що Україна таки отримає новий транш МВФ, а Нацбанк та Мінфін продовжать свою поточну монетарну та фіскальну політику.