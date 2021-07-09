Народний депутат Олександр Юрченко, якого раніше виключили зі "Слуги народу", під час скоєння ДТП у Львові перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Про це з посиланням на висновок медиків повідомив на своїй сторінці у Facebook також виключений зі “Слуги народу” нардеп Гео Лерос.

Нагадаємо, 8 липня, близько 14:10 у Львові народний депутат Олександр Юрченко під наркотиками скоїв автопригоду.

Нардеп також опублікував фото висновку про результати проведення медичної експертизи після ДТП. У протоколі медобстеження зазначено, що він перебував за кермом в стані наркотичного сп’яніння. Тест встановив, що Юрченко був під впливом MDMA.

Внизу документа від руки написано: “Препарат, який мені приписують, не вживав ніколи в житті і не знаю що це таке!”.

Лерос заявив, що Юрченко після ДТП, яка сталася 8 липня, намагався відкрити кримінальне провадження на жителя Львівської області, в автомобіль якого він вʼїхав.

“Юрченко намагається відкрити кримінальну справу на львівʼянина, в авто якого він вʼїхав, а в правовій державі повинен давно сидіти в тюрмі”, — підкреслив Лерос.

Зазначимо, що Юрченко на своїх сторінках у соцмережах поки не прокоментував ні ДТП, ні опублікований Леросом документ, згідно з яким той під час аварії був під впливом наркотиків.

Голова підкомітету з питань Регламенту Павло Фролов (фракція “Слуга народу”) в коментарі “Укрінформу” заявив, що комітет Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту не має “інструментів” покарання для позафракційного народного депутата Олександра Юрченка, який напередодні скоїв ДТП у Львові.

“Якщо звернення щодо дій пана Юрченка до Комітету надійде – Комітет його може розглянути, проте інструментів “покарання” у Комітету немає”, – сказав Фролов.

Він зауважив, що Закон “Про статус народного депутата України” вимагає від народних депутатів дотримуватися загальновизнаних норм моралі, завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність інших народних депутатів, службових та посадових осіб і громадян, утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду. Проте, за словами Фролова, законодавчий акт не встановлює, яким чином за невиконання цих вимог депутата можна притягнути до відповідальності.

Справа Юрченка

Як відомо, 13 вересня нардеп Гео Лерос зробив чергову гучну заяву – він повідомив, що проти його вже колишнього колеги по фракції Олександра Юрченка проводяться слідчі дії НАБУ за лобіювання інтересів по законопроєкту про відходи. Лерос стверджував, що НАБУ нібито затримало на хабарі помічника депутата Юрченка, який взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачалися за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами. Ні Офіс генпрокурора, ні НАБУ спочатку жодним чином не відреагували на слова депутата.

Згодом голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія повідомив, що Юрченко має намір вийти з фракції допоки не доведе свою невинуватість у справі щодо отримання хабаря його “довіреною особою”.

Сам Юрченко пов’язав справу проти нього зі “сміттєвою мафією”.

15 вересня Національне антикорупційне бюро України опублікувало відеоматеріали, де довірена особа нардепа Юрченка домовляється з детективом НАБУ про хабар у 200 000 доларів за внесення правок по зеленому тарифу в законопроєкт про управління відходами. На відео також присутній і Юрченко, який говорить про “плюшки”, які він хоче отримати за роботу.

17 вересня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив нардепу Юрченку про підозру в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень і обов’язків.

Дії народного обранця кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 і ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України (одержання неправомірної вигоди у великому розмірі, а також підбурювання до надання неправомірної вигоди посадовій особі, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб).

15 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що поки немає достатніх підстав для оголошення підозри нардепу Олександру Юрченку у справі про отримання хабаря. Згодом Венедіктова все ж підписала повідомлення про підозру Юрченку та клопотання про обрання запобіжного заходу – утримання під вартою.

15 вересня суд обрав запобіжний захід Івану Фіщенку, якого НАБУ підозрює у хабарництві та змові з народним депутатом Юрченком. Його заарештували з можливістю внесення застави.

17 вересня народного депутата Олександра Юрченка офіційно виключили з фракції “Слуги народу”.

21 вересня Вищий антикорупційний суд заарештував Юрченка з можливістю вийти під заставу. Незабаром за нього внесли 3 мільйони 1 656 гривень застави. Вже в листопаді з нього зняли електронний браслет.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нардеп Олександр Юрченко сидітиме у в’язниці.