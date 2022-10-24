Космічне агентство США NASA оголосило, що зібрало групу з 16 експертів для дослідження повідомлень про непізнані повітряні явища (UAPs), які досі називають НЛО. 24 жовтня команда розпочала своє незалежне дослідження.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

Протягом дев’яти місяців незалежна дослідницька група закладе основу для майбутніх досліджень природи UAP для NASA та інших організацій. Для цього команда визначить, які дані, зібрані цивільними державними установами, комерційні дані та дані з інших джерел потенційно можуть бути проаналізовані, щоб пролити світло на UAP. Після чого рекомендуватиме дорожню карту для потенційного аналізу даних UAP агентством у майбутньому.

Дослідження буде зосереджено виключно на несекретних даних. Повний звіт із висновками команди опублікують в середині 2023 року.

“Дослідження невідомого в космосі та атмосфері є основою нашої діяльності в NASA”, — зазначив заступник адміністратора Управління наукових місій NASA Томас Зурбухен.

Команда збиратиме дані про “події в небі, які не можна ідентифікувати як літаки або відомі природні явища — з наукової точки зору”. У NASA заявили, що зацікавлені в UAP з точки зору безпеки. Немає жодних доказів того, що UAP є позаземним походженням, додали в агентстві.

Серед зібраних експертів — астронавт у відставці Скотт Келлі, який провів 520 днів на орбіті в чотирьох окремих місіях, а також науковий журналіст, біолог-океанолог, генеральний директор компанії з космічних технологій та керівник Федерального управління цивільної авіації США.

Офіційним представником NASA, відповідальним за організацію дослідження є помічник заступника адміністратора з досліджень Управління наукових місій NASA Деніел Еванс. Незалежну дослідницьку групу очолює астрофізик Девід Спергель, президент Фонду Саймонса в Нью-Йорку.

NASA заявило, що обмежена кількість спостережень UAP ускладнює наукові висновки про природу таких подій. Перед новоствореною командою стоїть грандіозне завдання, враховуючи величезну кількість доступних даних, повідомляє CNN.

Мета дослідження полягає в тому, щоб запропонувати дослідницьку програму, яка може бути реалізована після того, як дослідники оцінять дані.

Повний звіт опублікують для громадськості, і дослідницька група проведе публічне засідання для обговорення результатів, зауважив Еванс. Як і інші стандартні комісії NASA з розгляду грантів, бюджет цього проєкту становить від кількох десятків тисяч доларів до не більше 100 000 доларів США.