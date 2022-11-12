Експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму рекомендувала вилучити з публічного простору Києва пам’ятники Миколі Щорсу на бульварі Тараса Шевченка та Миколі Ватутіну у Маріїнському парку.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

У повідомленні зазначається, що 9 листопада відбулося засідання Експертної ради за участі запрошених представників Київської обласної військової адміністрації та Військової адміністрації Києва, присвячене подоланню наслідків русифікації та тоталітаризму у столиці.

Відтак, за результатами обговорення було ухвалено низку рішень, а саме:

Підтримати пропозицію про вилучення з публічного простору пам’ятника Миколі Щорсу та перенесення його у визначене Київською міською державною адміністрацією місце;

та перенесення його у визначене Київською міською державною адміністрацією місце; Рекомендувати Міністерству культури та інформаційної політики та Київській міській державній адміністрації розпочати заходи з демонтажу та перенесення пам’ятника Миколі Ватутіну, зі збереженням його декору, до музейного простору;

Також було ухвалено рішення щодо утворення робочої групу із залученням фахівців та науковців для опрацювання питання ексгумації та подальшого перепоховання останків Миколи Ватутіна.

Зазначимо, що раніше Міністерство культури та інформаційної політики заявляло, що не планує демонтувати пам’ятник більшовицькому діячу Миколі Щорсу. Коментуючи ситуацію щодо пам’ятника Щорсу у Мінкульті заявили, що їм не надходило жодних подань від профільних департаментів КМДА щодо перенесення чи вилучення цього об’єкту з Державного реєстру нерухомих пам’яток.

Варто зауважити, що​ в Українському інституті національної пам’яті​ раніше заявляли, що​ пам’ятник Миколі Щорсу перенесуть у музей “Парк радянського періоду” в Спадщанському лісі у Сумській області. ​У 2017 Київрада році підтримала це рішення, однак невдовзі після цього мер столиці Віталій Кличко не погодився з цим, адже, за його словами, пам’ятник Миколі Щорсу – це один з найгарніших пам’ятників у Європі.

Довідково. Пам’ятник Миколі Щорсу був встановлений у 1954 році на перетині​ нинішніх вулиці ​Симона Петлюри та бульвару Тараса Шевченка з нагоди 300-річчя Переяславської ради.

Авторами монумента стали скульптори Михайло Лисенко, Микола Суходолов, Василь Бородай та архітектори Олександр Власов і Олексій Заваров.​ ​Ідея ​встановлення ​ пам’ятника Щорсу у Києві виникла у 1936 році за наказом Йосипа Сталіна.

З початком Другої світової роботи зупинилися. Після війни пішу скульптуру полководця планували встановити на площі Льва Толстого. Та зрештою, у 1949 році пішу статую замінили на кінну і вирішили встановити на бульварі Тараса Шевченка.​

До цього на місці пам’ятника Миколі Щорсу у 1872–1926 роках був пам’ятник Олексію Бобринському — будівничому залізниці у Києві.