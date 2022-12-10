Аналітики Інституту вивчення війни пояснили, чому президент РФ Володимир Путін у своїх заявах постійно говорить про намір відновити перемовини між Києвом та Москвою.

Про це йдеться у звіті ISW.

Експерти зауважили, що Путін постійно робить загрозливі заяви у бік України. Зокрема 7 грудня він заявив про те, що “Росія готується до тривалої війни”.

Однак вже 9 грудня очільник Кремля заявив, що під “тривалою війною” мав на увазі, що процес врегулювання затягнеться.

Путін підкреслив, що процес врегулювання буде складним і потребуватиме часу, і що всі учасники повинні будуть погодитися з реаліями на місцях в Україні (під чим він, мабуть, має на увазі визнання контролю Росії над будь-якими територіями, які вона анексувала).

“Попри постійне використання ворожої риторики щодо процесу врегулювання, Путін продовжував стверджувати, що Росія залишається відкритою для можливості переговорів”, – зауважили експерти.

На думку аналітиків, Путін постійно використовує заклики до переговорного процесу, щоб ізолювати Україну від підтримки партнерів, представляючи Київ, таким, який відмовляється від врегулювання конфлікту.

“Путін, ймовірно, прагне використати будь-яке припинення вогню та переговорне вікно, щоб дати російським військам час для відновлення та відновлення операцій, таким чином позбавляючи Україну ініціативи. Однак угода про припинення вогню, яка досягнеться достатньо швидко, щоб дозволити російським військам відпочити та переозброїтися цієї зими, вкрай малоймовірна”, – мовиться у звіті.

В ISW наголосили, що для перемовин про тривале припинення вогню знадобиться немало часу, а Росія та Україна мають занадто різні бачення умов такої угоди.

“Майже неможливо уявити домовленість про припинення вогню, не кажучи вже про імплементацію, на кілька місяців, що позбавило б Росію можливості призупинити українські зимові контрнаступи”, – долали експерти.

Вони резюмували, що найімовірніша ціль Путіна та його заяв про перемовини – це намагання розколоти Україну та Захід, постійно акцентуючи на тому, що Київ відмовляється від переговорів.

“Ймовірно, Путін вдруге встановить умови для фактичних переговорів десь у 2023 році, якщо російські війська захоплять більшу частину території, яку анексувала Росія”, – йдеться у звіті.