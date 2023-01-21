Протягом останніх днів у соцмережах з'явились фото систем протиповітряної оборони на дахах будівель у Москві, зокрема й на даху міністерства оборони РФ. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, російська влада пішла на такий крок не тому, що боїться українських ударів по столиці РФ, а для зовсім інших цілей.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

За даними експертів, розміщення систем протиповітряної оборони у Москві є намаганням Кремля створити інформаційні умови для тривалої війни проти України.

Експерти зауважили, що речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати ситуацію, тоді як депутат російської Держдуми Євген Лебедєв назвав фото із соцмереж фейком.

Водночас деякі російські мілблогери висловили були задоволені такими фото і наголошували, що тепер жителі Москви нарешті зрозуміють, що РФ бере участь у “важкій війні” проти України.

В ISW вважають, що розміщення системи ППО у російській столиці є намаганням створити підбурливі образи, які зображують війну як більш загрозливу для російської громадськості.

Водночас, додали аналітики, малоймовірно, що Кремль вірить у те, що Україна атакуватиме Москву.

“Кремль, ймовірно, взяв участь у цій показовій грі, щоб підтримати посилення інформаційних операцій та підготувати росіян до тривалої війни проти України і подальших жертв”, – наголосили експерти.

Ще однією причиною може бути намагання Кремля збільшити підтримку війни та мобілізації, продемонструвавши, що Україна начебто створює загрози для Москви.