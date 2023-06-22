Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не підтвердило мінування ставка-охолоджувача тимчасово окупованої росіянами Запорізької АЕС, але попередило, що станцію заміновано за периметром та в деяких місцях усередині.

Джерело: пресслужба МАГАТЕ

Як розповіли в агентстві, під час візиту генерального директора Рафаеля Гроссі, включно й до ставка-охолоджувача, мін на місці не виявлено. Водночас МАГАТЕ відомо про попереднє розміщення мін за межами периметра заводу, а також у деяких місцях усередині, які, як пояснив персонал так званої ” російської служби безпеки”, встановлено з оборонною метою.

Своєю чергою, Гроссі наголосив, що хоча хоча наявність будь-якого вибухового пристрою не відповідає стандартам безпеки, основні функції безпеки об’єкта “не зазнають істотного впливу”. Ця проблема залишається “під пильною увагою” агентства, запевнили у пресслужбі.

Нагадаємо, що Гроссі також попередив про “вкрай нестабільну” ситуацію на захопленій росіянами Запорізькій атомній електростанції.

“Ситуація з ядерною безпекою та захищеністю на Запорізькій атомній електростанції – вкрай нестабільна. Втрата Каховського водосховища стала катастрофою для регіону в цілому, а також додала серйозних труднощів для цієї великої атомної електростанції”, – підкреслив гендиректор.

Також він додав, що тепер, як ніколи, всі сторони повинні повністю дотримуватися основних принципів МАГАТЕ, спрямованих на запобігання ядерній аварії. “Ми активізуємо наші зусилля, щоб допомогти забезпечити ядерну безпеку та захист, а також надаючи допомогу постраждалому регіону іншими способами”, – резюмував Гроссі.