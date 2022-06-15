Російські ЗМІ поширюють неправдиву інформацію про те, що нібито ЗСУ відмовляються воювати зброєю та технікою, які Україні передають західні партнери.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки України.

Російські пропагандисти посилаються на статтю CNN, у якій журналісти повідомляють, що деякі українські підрозділи зізнаються в тому, що їм зручніше використовувати комерційні дрони з вибухівкою, аніж дрони Switchblade.

ЦПД наголошує, що ця інформація є відвертим фейком: Україна з початку війни відправляє до країн ЄС своїх військових, які навчаються працювати зі зброєю західного зразка. В результаті щоденно зростає ефективність використання західної зброї Україною.

Зазначається, що у такий спосіб росіяни намагаються зірвати постачання зброї та техніки від союзників України. Інформаційні атаки країни-агресорки посилися, зокрема, у зв’язку зі з’їздом міністрів оборони країн-членкинь НАТО у форматі “Рамштайн”, де мають оголосити про нові партії озброєння для ЗСУ.