Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки України.
Російські пропагандисти посилаються на статтю CNN, у якій журналісти повідомляють, що деякі українські підрозділи зізнаються в тому, що їм зручніше використовувати комерційні дрони з вибухівкою, аніж дрони Switchblade.
ЦПД наголошує, що ця інформація є відвертим фейком: Україна з початку війни відправляє до країн ЄС своїх військових, які навчаються працювати зі зброєю західного зразка. В результаті щоденно зростає ефективність використання західної зброї Україною.
Зазначається, що у такий спосіб росіяни намагаються зірвати постачання зброї та техніки від союзників України. Інформаційні атаки країни-агресорки посилися, зокрема, у зв’язку зі з’їздом міністрів оборони країн-членкинь НАТО у форматі “Рамштайн”, де мають оголосити про нові партії озброєння для ЗСУ.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мешканці Львівщини продавали амуніцію, яку мали передавати як гуманітарну допомогу.
- Також стало відомо, що мешканка Одеської області знищила свій паспорт РФ на знак протесту проти дій країни-агресорки в Україні.