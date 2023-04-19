Нові випробування досліджуваної мРНК-вакцини в поєднанні з імунотерапією свідчать, що вона знижує ризик рецидиву меланоми — раку шкіри.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на дані фармацевтичних компаній Moderna та Merck.

У дослідженні за участю 157 людей, які перенесли операцію з метою лікування меланоми, 78,6% тих, хто отримав персоналізовану вакцину та імунотерапію Keytruda, не хворіли на рак через 18 місяців, тоді як 62,2% людей, які отримували лише імунотерапію, не мали рецидиву.

Рецидив раку або смерть сталася у 22,4% — 24 зі 107 — тих, хто отримував комбіноване лікування, і у 40% — 20 із 50 — тих, хто отримував лише імунотерапію.

Водночас жодних серйозних побічних ефектів від експериментальної вакцини не було зафіксовано. Найпоширенішими побічними ефектами були втома, біль у місці ін’єкції та озноб.

Доктор Кайл Холен, старший віцепрезидент Moderna та керівник відділу розвитку, терапії та онкології, сказав у заяві, що результати “забезпечують подальше заохочення потенціалу мРНК” для людей з меланомою, і це “може бути новим засобом потенційно продовження життя пацієнтів”.

Експериментальна вакцина проти раку мРНК-4157/V940 компанії Moderna, розроблена для того, аби налаштувати імунну систему на реакцію на конкретні пухлини. Водночас вакцина Keytruda від Merck, яка вже використовується для лікування меланоми, стимулює імунну систему атакувати пухлини.

За даними Американського онкологічного товариства, на меланому припадає близько 1% усіх випадків раку шкіри. Втім, саме вона є причиною більшості смертельних випадків від раку шкіри.

За попередніми оцінками, у 2023 році в США буде діагностовано близько 100 000 нових меланом, і майже 8 000 людей, ймовірно, помруть від меланоми.