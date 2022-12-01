Про це інформує CNN.
Результати клінічних випробувань, опубліковані в четвер у Всесвітній день боротьби зі СНІДом у журналі Science встановлюють “клінічний доказ концепції” на підтримку стимулювання імунної відповіді проти ВІЛ-інфекції, від якої немає ліків і яка може спричинити синдром набутого імунодефіциту (СНІД).
Вакцина, відома як eOD-GT8 60mer, індукувала широко нейтралізуючі антитіла у 97%, або у 35 учасників дослідження з 36.
Антитіла — це білки, які виробляє імунна система для боротьби з інфекціями, і, як відомо, широко нейтралізуючі антитіла нейтралізують багато різних генетичних варіантів ВІЛ, але їх важко отримати за допомогою вакцинації.
“Навчитися індукувати широко нейтралізуючі антитіла проти патогенів з високим антигенним різноманіттям, таких як ВІЛ, грип, вірус гепатиту C або сімейство бетакоронавірусів, є серйозним викликом для розробок вакцини”, — пишуть дослідники у своєму дослідженні.
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