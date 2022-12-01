Під час першого етапу досліджень серед невеликої групи добровольців було виявлено, що експериментальна вакцина проти ВІЛ (вірусу імунодефіциту людини) індукує широко нейтралізуючі антитіла. Отримані дані свідчать про те, що дводозова схема вакцинації з інтервалом у вісім тижнів може викликати імунну відповідь проти цього вірусу.

Про це інформує CNN.

Результати клінічних випробувань, опубліковані в четвер у Всесвітній день боротьби зі СНІДом у журналі Science встановлюють “клінічний доказ концепції” на підтримку стимулювання імунної відповіді проти ВІЛ-інфекції, від якої немає ліків і яка може спричинити синдром набутого імунодефіциту (СНІД).

Вакцина, відома як eOD-GT8 60mer, індукувала широко нейтралізуючі антитіла у 97%, або у 35 учасників дослідження з 36.

Антитіла — це білки, які виробляє імунна система для боротьби з інфекціями, і, як відомо, широко нейтралізуючі антитіла нейтралізують багато різних генетичних варіантів ВІЛ, але їх важко отримати за допомогою вакцинації.

“Навчитися індукувати широко нейтралізуючі антитіла проти патогенів з високим антигенним різноманіттям, таких як ВІЛ, грип, вірус гепатиту C або сімейство бетакоронавірусів, є серйозним викликом для розробок вакцини”, — пишуть дослідники у своєму дослідженні.