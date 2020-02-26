Експомічник президента РФ Сурков пояснив свою відставку

Колишній помічник президента Росії Владислав Сурков, який раніше був куратором українського напряму в політиці Кремля, пояснив свою відставку.

Про це він сказав в смс-інтерв’ю директору Центру політичної кон’юнктури Олексію Чеснакову для сайту “Актуальні коментарі”.

“Треба якось не збрехати, але і зайвого чого не сказати … Я ж Донбасом і Україною займався в основному. Контекст змінився, скажімо так. Тобто, в результаті я повинен був продовжувати ними займатися. Але контекст змінився…”, – сказав Сурков.

Однак він не уточнив, у чому конкретно полягають зміни.

“Давайте так. Я краще не буду сам тут нічого пояснювати. Але і повністю йти від відповіді не буду. Мені вдалося деякі коменти щодо мого відходу прочитати. Деякі досить правильні. Не точні, звичайно, в деталях і не дуже, можливо, доброзичливі, але по суті, в цілому правильні. Тоді ще відразу, в січні, Володимир Соловйов описав причини. Я не автора “Трьох розмов про кінець всесвітньої історії” маю на увазі. І не Володимира Рудольфовича шановного. А це Соловйов з “Коммерса”, – додав він.

За словами експомічника президента РФ, він прийняв рішення про відставку добровільно.

“Сам. Це була чиста самоволка”, – сказав він.

Крім того, Сурков розповів, що хотів піти з Кремля вже давно, щонайменше з 2013 року.