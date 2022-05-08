#Букви зібрали світлини заходу.
Експонати НВІМУ: на вулицях Києва з’явилася знищена техніка росіян // 15 фото
2 травня до Національного військово-історичного музею України була доставлена БМД-2 (“бойова машина десанту”), що належала повітряно-десантним силам російських окупантів. Цей зразок бойової техніки агресор використовував у боях під Гостомелем у перші дні повномасштабного вторгнення.
Машина невдовзі втратила боєздатність і згодом була передана у музей в якості експонату. Загалом ЗСУ з початку повномасштабної війни були знищені понад 90 БМД, з них 20 – під Гостомелем. Ще 50 бойових машин десанту були захоплені та використовуються Збройними Силами України.
Раніше поблизу Національного військово-історичного музею України з’явився новий експонат, який засвідчив не тільки повномасштабне російське вторгнення в Україну, але й героїчний опір агресорам. Отже, напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні фондову колекцію музею поповнило хвостове оперення російського стерв’ятника, а саме штурмовика Су-25СМ.
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